Ngay sau khi bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An, cơ quan Công an đã di lý người này về Trại tạm giam Chí Hoà để làm rõ và xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hoà và bị bắt giữ lại vào sáng nay (16/7), Công an TP.HCM đang lấy lời khai, làm rõ về việc bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, quá trình di chuyển đi những đâu và tiếp xúc với những ai.

Ban giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu Trại tạm giam Chí Hoà báo cáo giải trình về toàn bộ vụ việc liên quan đến tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn để làm rõ, xử lý.

Ông Tín, nhà quận 10, tiếp xúc gần với tử tù Nguyễn Kim An vào tối 13/7 khi hắn vừa đào thoát khỏi Trại tạm giam Chí Hoà. Ảnh: cắt từ clip

Nguồn thông tin cho hay, Nguyễn Kim An bị giam tại Trại tạm giam Chí Hoà chờ thi hành án thì phát hiện bị nhiễm Covid-19. Do đó, trại tạm giam đã di chuyển An ra cơ quan y tế trong khuôn viên của trại để cách ly, điều trị.

Lợi dụng sơ hở trong công tác canh gác, An đã đào thoát ra ngoài.

Cơ quan Công an đang đấu tranh làm rõ việc An đã tiếp xúc với những ai trong quá trình bỏ trốn? đã có điện thoại từ đâu để liên lạc với người khác?

Nguồn thông tin cho hay, quá trình đào thoát, An chỉ đi lang thang bụi đời.

Bước đầu Công an đã khoanh vùng được một số người đã tiếp xúc gần với tử tù Nguyễn Kim An đã đưa đi xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Cụ thể là: gia đình ông Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1965, làm nghề lái xe ôm ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức). Người này đã cho An ở nhờ vào tối 15 rạng sáng 16/7.

Ông Tín (38 tuổi, ngụ quận 1) đã có cuộc trò chuyện ngắn với An vào tối 13/7 khi đối tượng này vừa đào thoát ra ngoài.

Theo lời ông Tín kể, tầm 22h20 tối 13/7 anh đang ngồi trước nhà, tại đường Hòa Hưng, quận 10, cách trại tạm giam Chí Hoà vài trăm mét thì có một thanh niên đi đến gần. Người này mặc quần Tây, áo thun và có mang theo một bọc đồ...

“Tôi không biết đó là tử tù vượt vượt ngục. Hắn hỏi tôi đường về chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Tôi chỉ nhưng sau đó hắn không đi. Rồi hắn hỏi nhà cửa ở đây, gia đình tôi. Lúc đó trước đường có nhiều người đi tập thể dục buổi tối. Hỏi han một lúc thì hắn bỏ đi”, ông Tín thuật lại.

Đến chiều tối 15/7 ông Tín theo dõi thông tin trên báo, mạng xã hội thì mới biết gã thanh niên mình tiếp xúc trước đó là tử tù nên đã gọi điện trình báo công an. Ông Tín có trích xuất đoạn camera ghi lại diễn biến để cung cấp cho công an.

Theo hướng dẫn của công an, ông Tín có đến cơ quan y tế phường để làm xét nghiệm. Sáng nay, y tế phường thông báo kết quả âm tính với Covid-19 nhưng cũng phải cách ly theo dõi theo quy định.

Nguyễn Kim An bị bắt giữ khi gây án vào năm 2014

Ngoài ra, cả gia đình ông Tuyên lái xe ôm cũng được yêu cầu đến cơ quan y tế để xét nghiệm và thực hiện cách ly.

Ông Tuyên cho biết, có cho An 10.000 đồng. Sau đó, hắn có nhờ ông chở về bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh và quận Tân Bình nhưng ông từ chối. Khi An xin tá túc thì ông đồng ý cho về ở cùng gia đình ông tại phường Hiệp Bình Phước.

Đến rạng sáng 16/7, khi An rời nhà ông Tuyên đi ra QL1 để hẹn gặp một người quen thì bị trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phục kích bắt giữ.

Sáng 16/7, gia đình ông Tuyên cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, hiện đang bị cách ly theo quy định.

Như đã thông tin, Nguyễn Kim An phạm tội giết người và cướp tài sản vào năm 2014, bị tuyên án tử hình. Quá trình giam giữ tại Trại tạm giam Chí Hoà thì An nhiễm Covid-19 nên cách ly, điều trị.

Ngày 13/7, An đã bỏ trốn. Công an TP.HCM đã khởi tố và phát đi lệnh truy nã đối với An về hành vi “bỏ trốn khỏi nơi giam giữ”. Và sau gần ba ngày, An đã bị bắt trở lại.

Trang Nguyên