Việc khen thưởng với những cá nhân tham gia vụ án Trịnh Xuân Thanh đó là điều hết sức bình thường, vì vụ án xảy ra trong nhiều năm", thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối 2/3, báo chí hỏi về việc mới đây có thông tin một số cán bộ công an được khen thưởng vì có thành tích trong vụ Trịnh Xuân Thanh và đề nghị người phát ngôn Bộ Công an nói rõ hơn về thông tin này.

Trả lời, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, Trịnh Xuân Thanh được coi là mắt xích trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại PVN.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo và được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an

Ngày 15/9/2016, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án này, sau đó ra quyết định khởi tố bổ sung đối với 22 bị can về hai tội danh trên.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án và thu hồi số tiền hơn 7,3 tỉ đồng do các bị can nộp khắc phục, kê biên nhiều tài sản gồm bất sản, ô tô, phong tỏa nhiều tài sản ngân hàng, cổ phiếu liên quan đến các bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và bảo đảm công tác thi hành án.

Vụ án được tòa xét xử qua hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm, bản án có hiệu lực pháp luật. Trịnh Xuân Thanh bị tuyên hình phạt chung thân về 2 tội danh trên (14 năm về tội cố ý làm trái, chung thân về tội tham ô tài sản).

"Như vậy vụ án đã được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, thu hồi tài sản, đáp ứng các yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đề ra. Có được kết quả trên là thành tích của rất nhiều đơn vị tham gia tiến hành tố tụng như công an, VKS, tòa án, giám định… Việc các cơ quan này tổ chức họp, rút kinh nghiệm, đánh giá và khen thưởng các cá nhân có thành tích khi tham gia vào giải quyết vụ án này. Điều này hết sức bình thường", thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Bộ Công an cũng nói thêm, vừa qua, qua một số bức hình không rõ xuất xứ, một số cá nhân tổ chức thuộc thế lực chống đối đã thêu dệt lên làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an, làm xấu hình ảnh đất nước, khiến mọi người hiểu nhầm về việc khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân tham gia vào đại án này.

"Còn việc khen thưởng với những cá nhân tham gia vụ án đó là điều hết sức bình thường, vì vụ án xảy ra trong nhiều năm", ông Tô Ân Xô khẳng định.

Thu Hằng - Hồng Nhì