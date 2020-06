Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an. Đại tá Bùi Đức Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 1/7