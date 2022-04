Khi bị Công an quận Gò Vấp tạm giữ, nghi can Lương Quốc Tuấn (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã thừa nhận hành vi giết người. Bước đầu, công an xác định, Tuấn đã đâm 9 nhát dao chí mạng vào khu vực bụng của dân quân Nguyễn Thành Huy. Và hung khí gây án là con dao bấm mà Tuấn mang theo bên người để… phòng thân. Qua điều tra xác định, dân quân Huy khi điều tiết giao thông trước trường THCS Phạm Văn Chiêu thì có hai lần nhắc nhở nghi can Tuấn khi lưu thông để tránh ùn tắc giao thông nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó, Tuấn vừa đón con gái học ở ngôi trường trên ra về. Khi xảy ra cự cãi, Tuấn đã rút dao tấn công đâm lịa lịa, khiến Huy gục xuống đường và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tuấn bỏ lại xe gắn máy, dẫn con gái chạy bộ thoát thân và đến rạng sáng 5/4 đã đến Công an quận Gò Vấp đầu thú, khai toàn bộ hành vi.