Cựu thẩm phán toà quận 4 và giảng viên trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát ở TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội xâm phạm chỗ ở người khác. Viện KSND cũng đề nghị làm rõ sự liên quan của người phụ nữ áo vàng.

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ tranh chấp ngôi nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1 từng gây xôn xao vào tháng 9/2019.

Theo đó, Công an TP.HCM đề nghị truy tố 2 bị can gồm Nguyễn Hải Nam - thẩm phán, phó chánh án TAND Q.4 và Lâm Hoàng Tùng - giảng viên trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội “xâm phạm chỗ ở người khác”.

2 bị can gồm: Lâm Hoàng Tùng (trái) và Nguyễn Hải Nam (phải) khi bị khởi tố

Cách đây không lâu, Công an TP.HCM từng 1 lần chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 bị can với tội danh trên. Tuy nhiên, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ để làm rõ, có hay không các bị can phạm tội “huỷ hoại tài sản” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngoài ra, Viện KSND cũng đề nghị làm rõ một số người liên quan đến vụ án, trong đó có người phụ nữ áo vàng tên Tâm; hay như việc trưng cầu giám định 4 đoạn dữ liệu camera ghi hình, ai là người đóng các khoản chi phí điện, nước liên quan đến căn nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đến nay, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 2 bị can Nam và Tùng về tội “xâm phạm chỗ ở người khác”.

Lùm xùm vụ "cướp trẻ em"

Theo kết luận điều tra bổ sung, bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, ngụ Q.3) đứng tên sở hữu ngôi nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đầu năm 2017, bà Chi thế chấp giấy tờ căn nhà để vay ngân hàng rồi được chính quyền Q.1 cấp giấy phép xây dựng công trình 5 tầng lầu.

Tháng 10/2017, bà Chi ký hợp đồng mua bán căn nhà trên cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983) với giá trị 25 tỷ đồng. Bà Thảo đã giao tiền cọc 7 tỷ và các khoản chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng cho công trình trên đất.

Gia đình bà Thảo dọn vào ngôi nhà để sinh sống. Từ đó mọi việc liên quan đến vấn đề xây dựng tại ngôi nhà do bà Thảo thực hiện.

Ông Lâm Hoàng Tùng tham gia vụ việc gây ồn ào tại ngôi nhà và có bế đứa trẻ trên tay

Thẩm phán Nguyễn Hải Nam xuất hiện ở vụ việc chiều 19/9/2019 với vai trò chỉ đạo nhóm người xộc vào nhà 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đầu năm 2018, 2 bên còn thống nhất gia hạn thời gian hoàn công. Tuy nhiên sau đó bà Chi tránh mặt, không làm các thủ tục sang tên chủ sở hữu nhà đất, với lý do là chưa hoàn công được.

Bà Thảo đã khởi kiện bà Chi và vụ án tranh chấp này đang được TAND Q.1 thụ lý giải quyết. Tuy nhiên sau đó xuất hiện nhiều đối tượng thường xuyên có mặt trước căn nhà hoặc vào trong nhà để gây áp lực nhằm đuổi gia đình bà Thảo.

Đỉnh điểm 14h chiều 19/9 khi bà Thảo đi vắng, bất ngờ có khoảng 30 người, phần lớn đối tượng xăm trổ, đầu trọc và một số ít mặc sơ mi lịch sự tìm đến căn nhà trên đập cửa, xông vào. Những người này đánh người giúp việc ngất xỉu tại chỗ.

Nhóm người hung hãn “bắt cóc” 3 đứa trẻ (nhỏ nhất 3 tháng, lớn nhất 3 tuổi rưỡi), đều là con bà Thảo đang có mặt trong ngôi nhà.

Viện KSND TP.HCM đề nghị Công an làm rõ vai trò của người phụ nữ áo vàng tên Tâm trong vụ án

Sự việc xảy ra giữa ban ngày, gây náo động; đặc biệt 3 đứa trẻ khóc thét kêu la nên hàng xóm can thiệp chặn taxi lại, cương quyết không cho đưa đi. Tình thế này khiến nhóm người phải giao lại 3 đứa trẻ.

Diễn biến vụ việc này có một số người dùng điện thoại quay lại và phát tán trên mạng xã hội. Trong các clip đó có thể hiện vai trò của ông Nam, ông Tùng và 1 người phụ nữ áo vàng tên Tâm.

Đầu tháng 10/2019 Công an Q.1 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nam, Tùng về tội “xâm phạm chỗ ở người khác” rồi chuyển hồ sơ lên cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý.

