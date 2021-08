Nhiều người vào công tác tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam hàng tháng nay băn khoăn muốn trở lại nhà ở Hà Nội có được không, cần giấy tờ gì?

Bạn đọc ở địa chỉ tinhdv….@gmai.com hỏi: Em hộ khẩu Hà Nội vào làm công trình trong TP.HCM, hiện công trình phải cách ly từ 17/7 đến 3/8 theo quyết định của phường, sau đó vẫn tự cách ly tại công trường đến nay (14/8), đã xét nghiệm nhanh 3 lần đều âm tính. Giờ công trình có khả năng dừng đến cuối năm, em muốn về Hà Nội thì có tự cách ly ở nhà được không hay phải cách ly tập trung? Và về cần giấy tờ gì?

Bạn Nguyễn Trọng Minh (Hà Nội) cũng hỏi: Tôi làm trong ngành dầu khí, quê ở Hà Nội và hiện công tác tại Vũng Tàu. Với đặc thù nghề nghiệp, tôi đến Vũng Tàu và sau đó ra công trình biển làm việc (từ khoảng 24-30 ngày). Tất cả cán bộ CNV trước khi ra biển được cơ quan cách ly 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR + test nhanh (3 lần). Sau khi kết thúc ca biển, tôi trở về nhà ở Hà Nội thì có phải cách ly y tế không?

- Tôi đi thẳng từ Vũng Tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất để bay về Hà Nội (không dừng đỗ khi di chuyển từ Vũng Tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất) thì áp dụng hình thức cách ly nào?

- Nếu tôi đi đến vùng không áp dụng Chỉ thị 16 (ví dụ Đà Lạt) để bay về Hà Nội thì áp dụng hình thức cách ly nào?

Trước khi về nhà cơ quan bố trí xe riêng đưa đến nơi xét nghiệm Covid và cung cấp giấy đi đường đầy đủ.

Bạn Phạm Thị Xuân Vy băn khoăn hỏi: Em có người nhà mắc kẹt ngoài Bà Rịa - Vũng Tàu gần 2 tháng nay, không biết khi ngày 16/8 thì có thể từ Bà Rịa đi qua Đồng Nai rồi về TP.HCM được không?

Chúng tôi đã liên hệ với các ngành chức năng liên quan và tổng đài 1022 của TP.HCM thì nhận được thông tin sau:

Hiện TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường của Thủ tướng. Đặc biệt, TP.HCM áp dụng mạnh hơn với Chỉ thị 12 của Thành ủy; Hà Nội có Chỉ thị 17. Gần đây, Thủ tướng liên tiếp ra Công điện chỉ đạo siết chặt các biện pháp thực hiện phòng chống dịch tại các địa phương này.

Đồng thời, theo Nghị quyết số 86, Chính phủ giao mục tiêu: TP.HCM phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9; Bình Dương, Long An, Đồng Nai trước 1/9 và các tỉnh, thành khác trước 25/8.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ngày 15/8, Bộ Y tế nhấn mạnh việc kiên quyết yêu cầu “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để giãn cách; chỉ được phép ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết để cấp cứu, mua thực phẩm thiết yếu tại những nơi cung cấp theo quy định và đi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động...

Do đó, những trường hợp bạn đọc hỏi trên để di chuyển giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 trong thời điểm này đều chưa thể thực hiện được.

Cụ thể, theo Công điện 1063 của Thủ tướng: "Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)".

Bên cạnh đó, ngày 7/8, Cục Hàng không VN đã dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương này, trong đó có đường bay TP.HCM - Hà Nội.

Tương tự, các chuyến bay từ sân bay ở Đà Lạt (như bạn đọc trên hỏi) đi Hà Nội cũng đều đang tạm dừng.

Ngày 14/8, TP Vũng Tàu cũng có văn bản về việc siết chặt thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 15/8 đến 25/8, trong đó hạn chế tối đa các phương tiện lưu thông trên đường trừ những trường hợp được chính quyền cho phép.

Theo ngành chức năng của những địa phương trên, hiện người dân không được phép ra khỏi tỉnh, thành kể cả trường hợp có giấy tờ của cơ quan. Trường hợp muốn về quê phải có sự phối hợp đưa đón của chính quyền địa phương nơi đi và đến.

Mới đây, Công an TP Hà Nội có văn bản gửi công an các quận, huyện, thị xã về việc người dân có nhu cầu về quê hay quay trở lại Hà Nội có thể liên hệ, đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ.

Người dân cần theo dõi các phương tiện truyền thông để nắm bắt những quy định, chính sách mới từ chính quyền, từ đó có quyết định cho cá nhân sao cho hợp lý và đảm bảo an toàn nhất trong mùa dịch.

Ban Thời sự

