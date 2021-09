Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết lý do TP đã có hệ thống camera thông minh kiểm soát khắp các ngõ, hẻm.

Chiều 3/9, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà đã trao đổi về vấn đề dùng flycam kiểm soát dân cư do báo chí đặt ra.

Theo ông Hà, TP không triển khai hình thức này vì nhiều lý do.

Thứ nhất, TP.HCM với đặc thù mật độ dân cư cao, việc sử dụng flycam tuy có lợi trong quan sát từ xa nhưng để xử lý sẽ khó khăn và không đạt hiệu quả như mong muốn. Trong khi lực lượng chức năng cùng cơ quan công an đã tổ chức giám sát, tuần tra tại các khu dân cư khá tốt.

Thứ hai, theo ông Hà, Công an TP.HCM cũng đã bố trí hệ thống camera thông minh để kiểm soát hầu hết khu dân cư.

"Các tỉnh, thành khác vì bố trí mật độ camera ít, nên họ có thể bay thêm flycam để kiểm soát. Còn TP.HCM có lợi thế là chúng ta đã đầu tư sớm và có rất nhiều camera được đặt tại khu dân cư, tòa nhà cao tầng để kiểm soát", Thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ.

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà cung cấp thêm vấn đề lưu thông và giấy đi đường và việc giãn cách trong khu dân cư gần đây có lơi lỏng.

Theo ông Hà, việc giãn cách xã hội nghiêm và triệt để tại các khu dân cư là quyết định quan trọng trong hiệu quả phòng, chống dịch.

Thời gian qua, Bộ Công an và Công an TP đã điều động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ đến các quận, huyện để đảm nhiệm nhiệm vụ ở các chốt chặn. Lực lượng ở phường, xã được đưa về khu dân cư để kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình.

Về nội dung kiểm soát người ra đường, Công an TP đang cập nhật danh sách cấp giấy đi đường để kiểm soát người ra đường đúng đối tượng. Do đó, Công an TP yêu cầu các đơn vị đầu mối cập nhật, tạo điều kiện cho Công an TP kiểm soát tốt vấn đề này.

Ông Hà cũng lưu ý, hiện có đối tượng lừa đảo bán giấy đi đường, Công an TP đã khuyến cáo bà con cần cảnh giác. Giấy tờ giả, công an rất dễ phát hiện, người ra đường sai đối tượng hoặc dùng giấy giả sẽ bị xử lý nghiêm.

Hồ Văn

