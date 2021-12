Người tố cáo thông tin, một trong những đơn vị nhận đơn đã đề nghị cung cấp bằng chứng về dấu hiệu gian lận trong vụ việc chồng điều hành đấu giá, vợ trúng xe Mercedes ở Nghệ An.

Ông Phạm Văn Thuyết (người tham gia phiên đấu giá), trú tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá cho biết, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo đã nhận được đơn tố cáo của ông về hành vi gian lận, tiêu cực trong đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức.

Viện Kiểm sát nhân dân yêu cầu ông bổ sung tài liệu.

“Người ở Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu gửi đơn tố cáo kèm theo các chứng cứ liên quan. Phía UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An đến nay vẫn chưa thấy phản hồi sau khi tôi gửi đơn. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở Nghệ An sớm khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ” - ông Thuyết nói.

Cũng theo ông Thuyết, 3/6 hành vi vi phạm trong đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My đã được Sở Tư pháp chỉ ra và bị xử mỗi hành vi 15 triệu đồng là đúng.

Ông Thuyết cung cấp thêm thông tin, trong Luật đấu giá tài sản ghi rõ, tối thiểu mỗi lần trả giá trước và trả giá sau là bao nhiêu tiền. Thế nhưng, đơn vị tổ chức đấu giá chỉ yêu cầu bỏ phiếu 1 lần thì không thể có bước giá tiếp theo.

Ông Nguyễn Phan Tĩnh - Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My khẳng định với PV VietNamNet là không tham gia vụ đấu giá tài sản chiếc xe Mercedes vào ngày 30/3/2021 tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn

Ông Thuyết cũng khẳng định, khi công bố mọi việc thì hồ sơ đấu giá bị sửa lại toàn bộ kết quả.

"Trong biên bản công nhận kết quả đấu giá không có chữ ký của tôi và một người tham gia đấu giá khác” - ông Thuyết nói.

Như đã đưa tin, sáng 30/3, tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức bán đấu giá ô tô Mercedes - Benz E260, sản xuất năm 2013. Đây là tài sản vô chủ do công an tịch thu, giá khởi điểm là 550 triệu.

Trong buổi đấu giá, có 4 khách tham gia là bà Hồ Thị Hương (theo hồ sơ) trú tại thị xã Hoàng Mai; ông Văn Đức Hợp, trú tại huyện Nghĩa Đàn; ông Phạm Văn Thuyết; ông Nguyễn Công Tuấn (ủy quyền cho ông Võ Văn Báo ở TP Vinh tham gia đấu giá), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong 4 bộ hồ sơ, người trả mức giá cao nhất là 620 triệu, một người trả giá 560 triệu nhưng đều không trúng vì lý do phiếu trả giá không hợp lệ.

Riêng hồ sơ của bà Hồ Thị Hương trả mức giá 551 triệu (cao hơn mức giá khởi điểm 1 triệu đồng) lại là người trúng giá chiếc xe Mercedes - Benz E260.

Chiếc xe Mercedes là tang vật của một vụ án ở trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn

Điểm đáng chú ý, ông Hồ Văn Chung - Phó Giám Công ty đấu giá hợp danh An Trà My chủ trì phiên đấu giá và vợ ông Chung là bà Hồ Thị Hương (ủy quyền cho người khác dự phiên đấu giá dưới tên mình) lại là người trúng đấu giá.

Được biết, ông Chung điều hành buổi đấu giá không phải là đấu giá viên. Biên bản ký hồ sơ lại thể hiện tên giám đốc là ông Nguyễn Phan Tĩnh.

Luật sư đề nghị hủy cuộc đấu giá xe Mercedes

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc Công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho biết, theo thông tin từ báo chí phản ánh về những dấu hiệu bất thường đã chỉ ra trong phiên đấu giá tài sản chiếc xe Mercedes, do Công ty đấu giá hợp danh An Trà My thực hiện thì cần phải hủy kết quả cuộc đấu giá này.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Trọng Hải

“Trường hợp có vợ của đấu giá viên hay người điều hành cuộc đấu giá mà trúng chiếc xe là vi phạm Luật đấu giá tài sản. Tại điểm b, khoản 6, Điều 33 của Luật đấu giá tài sản ghi rõ: Người có tài sản có quyền hủy bỏ hợp đồng dịch vụ, khi tổ chức đấu giá cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật đấu giá và trúng đấu giá” - luật sư Hải chỉ rõ.

Cũng theo luật sư Hải, tại điểm b, Khoản 4, Điều 38 hướng dẫn những người sau đây không được tham gia đấu giá: Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

Còn theo Điều 72 Luật đấu giá tài sản, những người tham gia đấu giá tài sản mà không trúng có quyền yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản. Tổ chức có quyền hủy cuộc đấu giá tài sản là Sở Tư pháp Nghệ An.

