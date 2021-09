Chính quyền tỉnh Vĩnh Long quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19, trong đó quy định người dân không được di chuyển ra/vào tỉnh.

Ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ký ban hành quyết định áp dụng biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 19 trên toàn tỉnh, từ 0h ngày 1 - 15/10, trừ các địa bàn, khu vực đang còn phong tỏa để phòng dịch.

Quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16 gồm: thị xã Bình Minh tại tổ 13, ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An; tổ 1, ấp Đông Lợi, xã Đông Bình. Huyện Vũng Liêm tại tổ 1, ấp Gò Ân, xã Tân An Luông.

Huyện Trà Ôn có 10 tổ gồm: tổ 1-3, 12-18 của ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình. Huyện Tam Bình có 6 tổ gồm: tổ 14-16 của xã Ngãi Tứ; tổ 7, 17 và 18 khóm 3, thị trấn Tam Bình.

Người dân không được tự ý di chuyển ra/vào tỉnh Vĩnh Long

Đối với việc di chuyển qua lại giữa các địa bàn trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải đảm bảo quy tắc 5K. Người trong địa bàn Chỉ thị 16 chỉ ra khi thật sự cần thiết và phải có đăng ký, thực hiện đúng lộ trình.

Người dân được đi lại bình thường trong phạm vi các địa bàn nội tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 19; không được ra đường từ 20h hôm trước đến 3h hôm sau.

Ông Lữ Quang Ngời chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh và các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào Vĩnh Long.

Trong đó, mọi người dân không được di chuyển ra/vào Vĩnh Long, trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhà đầu tư muốn đến làm việc tại Vĩnh Long phải có văn bản gửi UBND tỉnh và phải tiêm đủ liều vắc xin, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính…

H.Thanh