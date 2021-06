Ông M. chia sẻ bản thân ông “cảm thấy áy náy” khi làm dịch bệnh lây lan và hứa sẽ tặng cho Hà Tĩnh một xe cứu thương chuyên chở bệnh nhân.

Ngày 30/5, vợ chồng ông N.V.M. (SN 1965) cùng vợ là bà N.T.H. (SN 1969), là doanh nhân, thường trú tại thành phố Dĩ An, Bình Dương trở về quê xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Ngày 1/6, họ đến Trạm y tế xã Thạch Trung khai báo y tế. Đến trưa 5/6, Bộ Y tế công bố cặp vợ chồng ông M. dương tính với nCoV.

Liên quan đến cặp vợ chồng ông M., Hà Tĩnh phát hiện 10 ca dương tính với nCoV. Họ là những người thân, hoặc từng tiếp xúc gần với vợ chồng ông M.

Mấy ngày qua, dư luận bức xúc cho rằng vợ chồng ông M. khi trở về quê hương đã ký cam kết cách ly tại nhà nhưng sau đó di chuyển nhiều nơi làm dịch bệnh lây lan cho nhiều người.

Hà Tĩnh đang nỗ lực truy vết các F1, F2

Trao đổi qua điện thoại, ông M. cho biết, bản thân ông cảm thấy áy náy và có lỗi với người dân Hà Tĩnh khi đã vô tình làm dịch bệnh lây lan ở quê nhà.

“Bản thân tôi cảm thấy vô cùng áy náy nên tôi nghĩ trong đợt hỗ trợ dịch này tôi sẽ hỗ trợ tỉnh hết mình. Tôi sẽ tặng cho Hà Tĩnh một xe cứu thương để chở bệnh nhân”, ông M. tâm sự.

Ông M. cho biết, vợ chồng ông lây dịch bệnh từ người trợ lý của đối tác ở Hà Nội. Ngày 29/5, gia đình ông chuẩn bị bữa cơm tại Bình Dương để chia tay đối tác kinh doanh từ Hà Nội vào.

Bữa cơm có vợ chồng ông M. cùng hai người trong công ty và 4 người phía đối tác Hà Nội, trong đó có nam thanh niên là trợ lý chủ tịch tập đoàn của đối tác. Người trợ lý này vài ngày sau có kết quả dương tính với nCoV, trở thành ca bệnh 8113. Đến ngày 30/5, vợ chồng ông M. trở về quê Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh thực hiện cách ly xã hội từ trưa hôm qua

“Ngày 3/6, tôi biết người kia dương tính với nCoV, đến ngày 4/6 tôi đi lấy mẫu xét nghiệm luôn. Nếu tôi biết bệnh thì tôi đã không tiếp xúc nhiều như vậy. Khi trở về quê, tiếp xúc với người thân và bây giờ người nhà tôi bị dương tính hết, trong đó có cháu dâu của tôi đang mang bầu”, ông M. nói.

Vị doanh nhân này cũng cho biết, ông trở về quê Hà Tĩnh trước ngày phải cách ly tại nhà (ngày 30/5 ông về, ngày 31/5 Hà Tĩnh cấm rời khỏi nhà khi trở về vùng dịch).

“Tôi cũng chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Có hai người ở huyện Nghi Xuân và Hương Khê họ đến nhà tôi vì công việc chứ tôi cũng không đến nhà họ. Tôi cũng không đi huyện Can Lộc, cũng không đi ra tỉnh Nghệ An. Tôi trở về nhà để làm nhà, do bận công việc nên tôi không đi được ở đâu nhiều”, ông M. cho biết.

Hà Tĩnh xét nghiệm trên diện rộng

Chia sẻ về việc dư luận cho rằng vợ chồng ông M. mang dịch về cho Hà Tĩnh. Vị doanh nhân này chia sẻ: “Khi nghe vậy tôi cũng rất buồn”....

Sau khi nhiễm Covid-19, gia đình ông M. thuê xe ra Hà Nội để chữa trị, chia sẻ về điều này, ông M. cho biết, gia đình ông có bệnh nền nên phải ra Hà Nội điều trị.

Ông M. cũng chia sẻ, việc vợ chồng ông làm lây lan dịch là điều bản thân ông không mong muốn, cái sai này cũng tạo ra hậu quả lớn cho bản thân. Ông chia sẻ gia đình sở hữu công ty đa ngành ở Bình Dương với hơn 300 nhân viên, nay hệ thống siêu thị, bất động sản... bị ngừng hoạt động, thiệt hại không thể đong đếm xuể.

Từ ngày 5/6 đến nay, Hà Tĩnh có 14 ca dương tính với nCoV, trong đó 10 ca liên quan đến cặp vợ chồng ông N.V.M. (SN 1965) cùng vợ là bà N.T.H. (SN 1969), thường trú tại TP Dĩ An, Bình Dương trở về quê xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh vào ngày 30/5.

