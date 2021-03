Vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” gặp gỡ báo chí cùng hàng trăm YouTuber. Do lượng người quá đông, buộc công an, dân phòng địa phương phải có mặt để đảm bảo trật tự.

Chiều 16/3, tại khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) – bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức gặp gỡ báo chí và truyền thông xung quanh vụ tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo.

Đáng chú ý lần này ngoài phóng viên báo chí tham dự còn có hàng trăm Youtuber từ khắp nơi đến ghi hình. Các Youtuber phải đăng ký trước, xuất trình giấy tờ mới được vào hội trường.

Vợ chồng Dũng “lò vôi” gặp gỡ báo chí truyền thông chiều 16/3

Do lượng người quá đông, Công an phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một phải cắt cử lực lượng và dân phòng địa phương đến điểm họp báo nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang cho những người tham dự.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, đây là lần cuối cùng bà gặp gỡ báo chí xung quanh ồn ào với ông Võ Hoàng Yên, vì còn nhiều việc kinh doanh, từ thiện phải làm trong tương lai. Việc vợ chồng bà tố cáo ông Võ Hoàng Yên, hãy để cơ quan pháp luật xử lý.

Trong buổi trao đổi, vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” kể lại về quá trình gặp gỡ, thân thiết, nhận ra sự thật và nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên - người lâu nay được xưng tụng là “thần y”.

Bà Hằng còn giải thích về đoạn clip mà ông Võ Hoàng Yên quay, phát tán trên mạng xã hội mới đây, trong đó bà Hằng thừa nhận tài năng, năn nỉ ông Yên cứu chồng mình.

“Tôi cũng như nhiều người từng tin tưởng, thần tượng ông Võ Hoàng Yên. Tôi thừa nhận là có năn nỉ ông Yên chữa bệnh cho chồng mình. Nhưng rồi tôi nhận ra sự thật bẽ bàng phía sau cái danh 'thần y' ấy”, bà Hằng giãi bày.

Trong khi đó, ông Dũng “lò vôi” xác nhận trước đây có bệnh phổi yếu, từng điều trị tại nhiều bệnh viện. Một lần, ông Võ Hoàng Yến đến thăm, đưa cho 6 thang thuốc. Ông cho hay có nấu một thang, uống một chén nhưng thấy không hợp. Sau đó, ông đi khám lại, gặp bác sĩ giỏi thì xác định là không mắc bệnh gì.

“Có thông tin tôi bị ung thư và ông Võ Hoàng Yên chữa hết bằng thuốc nam nhưng đây là thông tin sai sự thật” - đại gia Dũng “lò vôi” khẳng định.

Ông Dũng cũng phủ nhận việc tố cáo ông Yên là do mâu thuẫn trong làm ăn.

Theo đại gia này, trước đây ông Yên có đăng ký mua nền đất với giá ưu đãi (do công ty Đại Nam triển khai tại huyện Chơn Thành, Bình Phước) để lấy kinh phí chữa bệnh. Sau đó, việc mua bán bị hủy, ông Dũng đã thu hồi các bất động sản dự định giao cho ông Yên...

Như đã thông tin, mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt của bà hơn 200 tỷ đồng thông qua việc xây dựng một ngôi chùa ở tỉnh Bình Thuận và hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt vừa qua.

Bước đầu, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh nội dung đơn tố cáo. Công an có một lần mời bà Hằng lên làm việc nhưng bà đã uỷ quyền cho luật sư.

P.V VietNamNet đã liên hệ với ông Võ Hoàng Yên để hỏi xung quanh những cáo buộc từ vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi”. Nhưng đến nay, ông Võ Hoàng Yên vẫn không hồi đáp.

Linh An