Cơ quan điều tra yêu cầu thuyền trưởng là ông Lê Sen không được đi khỏi nơi lưu trú, đồng thời lấy mẫu vỏ ca nô gặp nạn để giám định chất lượng.

Ngày 3/3, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đã yêu cầu ông Lê Sen- thuyền trưởng điều khiển ca nô gặp nạn trên biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong không đi khỏi nơi lưu trú để phục vụ điều tra.

"Qua xác định sơ bộ của cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn, ca nô chạy với tốc độ 32 km/h. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai người trên tàu, ca nô chạy đúng luồng lạch, không va đập. Độ sâu tại khu vực ca nô chìm gần 4m", Đại tá Lai thông tin.

Đại tá Lai cho biết thêm, hiện nay cơ quan điều tra đang lấy mẫu vỏ ca nô đem đi giám định xem sức bền có đảm bảo hay không.

Thông tin nguyên nhân ban đầu, Thượng tá Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng - Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra.

“Làm việc với thuyền trưởng, du khách, họ khai báo rằng trước khi tàu xuất bến được các cơ quan kiểm tra chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thời gian di chuyển về thì sóng to gió lớn đã đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn vào lật úp ca nô dẫn đến tai nạn”, Thượng tá Võ Văn Minh nói.

Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo các Phòng, đơn vị chức năng thuộc Sở tăng cường quản lý, thực hiện đầy đủ các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên đường thủy nội địa; rà soát công tác đăng ký, quản lý phương tiện và người lái thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tổng thể các phương tiện hoạt động trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm; đề nghị Cục Đường thủy nội địa rà soát đánh giá luồng tàu thuyền chạy trên tuyến, nạo vét hoặc kịp thời điều chỉnh luồng cho phù hợp với tình hình thời tiết từng mùa; giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa hoạt động ven biển, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát đường thủy và công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn và các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là thành phố Hội An, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức rà soát, thống kê các loại phương tiện thuỷ, bến thuỷ nội địa; lưu ý tại các hồ đập, các bến tự phát, bến khách ngang sông hiện có trên địa bàn.

Ngoài ra, ông Thanh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình thời tiết trên vùng biển để xem xét cho phép các phương tiện xuất bến; tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, trọng tải, an toàn kỹ thuật phương tiện và điều kiện tiêu chuẩn thuyền viên trên tuyến vận tải thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm theo đúng quy định hiện hành.

Hồ Giáp