Trong năm 2021, Công an TP đã điều tra, làm rõ 2.848 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 71,72%, bắt 4.227 đối tượng, hầu hết là án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra, khám phá, truy bắt nhanh đối tượng. Về tội phạm ma tuý, Công an TP.HCM đã triệt phá 1.297 vụ, bắt giữ 2.357 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đáng nói, Công an TP thông tin rõ về về công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu; trong đó có các vụ liên quan đến các mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch Covid-19, y tế gây bất ổn thị trường. Trong đó, Công an TP đã khởi tố 24 vụ với 30 bị can phạm tội tham nhũng, thu hồi 1.315 tỷ đồng.