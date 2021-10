Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã đi vào Biển Đông.

Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12-24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8): từ vĩ tuyến 8,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến trưa ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Bình Định đến Bình Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và neo đậu tầu thuyền tại bến…

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên Vietnamnet<<

Hương Quỳnh

Vụ sạt lở xảy ra ở huyện Nam Trà My làm sập phần sau 6 ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người. Để đảm bảo an toàn, huyện đã sơ tán gần 180 hộ dân sống ở các khu vực nguy hiểm.