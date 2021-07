Số ca dương tính tại các tỉnh, thành miền Tây vẫn liên tục tăng, đến nay có hơn 2.000 trường hợp. Bộ Y tế đã chi viện, cử đoàn đến Đồng Tháp, Tiền Giang… hỗ trợ dập dịch.

Vượt 2.000 ca dương tính

TP Cần Thơ, trung tâm của vùng ĐBSCL, những ngày qua cũng ghi nhận các ca dương tính nCoV.

Cần Thơ hiện đang có hai ổ dịch tại chợ Tân An (quận Ninh Kiều) và một số khu vực của phường Hưng Phú (quận Cái Răng).

Thành phố đã ghi nhận 24 ca dương tính nCoV, truy vết được 260 F1; 650 F2 và sàng lọc cho hơn 3.000 người liên quan.

Theo đánh giá của ngành y tế TP, dịch trên địa bàn vẫn còn phức tạp, một số trường hợp F1 có nguy cơ thành F0… Nhiều khu vực trên địa bàn Ninh Kiều, Cái Răng đã bị phong tỏa do liên quan Covid-19, trong đó có chợ Tân An và một khách sạn lớn ở bến Ninh Kiều.

CSGT giao lập chốt kiểm dịch vào trung tâm quận Ninh Kiều, người có giấy tờ và lý do rõ ràng mới được qua chốt

Đồng Tháp, theo báo cáo ngành chức năng tỉnh, chỉ tính từ 6h sáng 14/7 đến 12h trưa cùng ngày, địa phương này đã ghi nhận đến 91 ca dương tính, phát hiện trong khu vực phong tỏa.

Trong đó, có đến 90 ca liên quan công ty thủy sản ở xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh); ca còn lại liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Từ ngày 24/6 đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 742 ca dương tính. Số ca tử vong ở Đồng Tháp cũng hơn 10 trường hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trực tiếp đến thăm hỏi, cảm ơn lực lượng tình nguyện viên của các đơn vị đến hỗ trợ tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT UBND tỉnh

Đến 8h sáng nay, Tiền Giang đã ghi nhận 616 ca dương tính nCoV, trong đó TP Mỹ Tho và huyện Cái Bè là địa phương có ca nhiễm nhiều nhất. Tiền Giang có 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong, đa phần các bệnh nhân có bệnh nền nặng, lớn tuổi…

Long An đã ghi nhận 523 ca dương tính nCoV trong cộng đồng.

Các tỉnh Hậu Giang ghi nhận 22 ca, Bến Tre, Bạc Liêu cũng ghi nhận các ca dương tính nCoV.

Kiên Giang trong những ngày qua đã ghi nhận thêm 13 ca nghi nhiễm, trong đó có 8 trường hợp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngành chức năng đã tạm ngưng chuyển bệnh nhân đến và khám lưu trú tại bệnh viện này. Tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, từ ngày 14 đến 30/7.

Tối 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phải họp khẩn với Ban chỉ đạo Covid-19, sau khi số ca mắc Covid-19 trong tỉnh tăng liên tục.

Theo báo cáo của CDC Sóc Trăng, đến nay tỉnh đã ghi nhận 20 ca dương tính nCoV. 5/11 huyện, thị xã, thành phố đã xuất hiện ca mắc trong cộng đồng.

Trong đó, thị xã Ngã Năm có số ca dương tính với nhiều nhất với 7 ca, thị xã Vĩnh Châu 5 ca, huyện Trần Đề 5 ca.

Khu vực phong tỏa ở Hậu Giang

Cà Mau cũng đã ghi nhận 15 ca dương tính nCoV trong cộng đồng, đa phần đều có yếu tố dịch tễ về từ TP.HCM.

Trà Vinh đã ghi nhận 38 ca dương tính nCoV. Nhiều khu vực trên địa các huyện, thành phố của tỉnh đã thiết lập vùng phong tỏa.

Tính đến sáng 14/7, Vĩnh Long ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính nCoV. Trong đó, 12 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm từ ổ dịch Công ty Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ). Hiện, Vĩnh Long đã ghi nhận 205 trường hợp dương tính nCoV trong cộng đồng.

Trong đó, huyện Long Hồ nhiều nhất với 56 ca, Tam Bình 41, huyện Bình Tân 28, TP Vĩnh Long 18, Mang Thít 15, thị xã Bình Minh 9 ca.

An Giang từ ngày 15/4 đến nay, trong tỉnh ghi nhận 96 trường hợp dương tính. Huyện An Phú có số ca mắc nhiều nhất với 60 ca, TP Châu Đốc và huyện Châu Phú mỗi địa phương có 11 ca… An Giang có 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Phải có giấy xét nghiệm RT-PCR

Long An, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Đồng Tháp đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 để phòng chống Covid-19.

Hiện hầu hết các tỉnh, thành miền Tây đều quy định phải có giấy test nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR mới được vào địa phương.

Đồng Tháp quy định, người về từ TP.HCM phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính trong thời gian 5 ngày và phải thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà; xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tại nhà.

Lực lượng kiểm dịch ở Cần Thơ dầm mưa làm nhiệm vụ vào tối 13/7

UBND tỉnh Tiền Giang có công văn yêu cầu từ 12h ngày 12/7 cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, người ngoài tỉnh không được vào Tiền Giang. Văn bản này cũng nêu rõ người ở Tiền Giang đã đi ra địa phương khác cũng không được vào tỉnh.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, các phương tiện giao thông hoạt động theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành được vào tỉnh Tiền Giang.

Các trường hợp thực hiện công vụ, công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch, khám chữa bệnh và các trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng khác (xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể) mới được vào tỉnh Tiền Giang.

Người vào tỉnh Tiền Giang phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 không quá 3 ngày kể từ khi có kết quả.

Chi viện hỗ trợ các tỉnh miền Tây

Tỉnh Bắc Giang vừa thành lập Đoàn công tác 54 người, gồm: 10 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 10 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 chuyên viên Công nghệ thông tin, 2 nhân viên hỗ trợ quản lý khu cách ly tập trung… đến hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ở Đồng Tháp.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang còn hỗ trợ trang thiết bị và vật tư phòng hộ cá nhân cho Đồng Tháp. Trước đó, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cũng đã cử cán bộ, sinh viên sang Đồng Tháp hỗ trợ.

Cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long phòng chống dịch Covid-19

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã quyết định thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, để tăng cường công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng, Bộ Y tế đã điều động thêm đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Trung ương Huế đến Đồng Tháp.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Cao đẳng Y tế Đồng Tháp cũng đã cử giảng viên, sinh viên đến hỗ trợ công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại các ổ dịch trên ở Đồng Tháp. Sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ cũng đã lên đường sang Vĩnh Long hỗ trợ dập dịch.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thiết lập Trung tâm ICU để thu dung điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch của khu vực này.

Bộ Y tế lưu ý, với các bệnh nhân nặng, nguy kịch, các cơ sở y tế phải liên hệ ngay Bộ phận thường trực tại TP.HCM để có hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Thiện Chí

