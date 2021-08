Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một xã ở Nghệ An đã phát đi thông báo treo thưởng 1 triệu đồng cho người báo tin người vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hôm nay 22/8, Chủ tịch UBND xã Công Thành (huyện Yên Thành) Nguyễn Văn Đồng cho biết, ông vừa ký thông báo về việc tăng cường công tác quản lý người cách ly y tế tại nhà và phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tình hình dịch ở huyện Yên Thành và tỉnh Nghệ An đang có những diễn biến mới, hết sức phức tạp và khó lường. Trên toàn huyện Yên Thành có 2 xã Sơn Thành, Nhân Thành và 3 xóm ở xã Công Thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Để góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, UBND xã Công Thành kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giám sát, phát giác những trường hợp trở về địa phương từ vùng dịch, trốn cách ly, không khai báo y tế. Các trường hợp cách ly tại nhà nhưng không tuân thủ các quy định hiện hành, tự ý rời khỏi nơi cách ly khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

“Nhằm ghi nhận và động viên nhân dân tham gia phát giác các trường hợp vi phạm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã sẽ thưởng 1 triệu đồng/lần cho người phát giác. Người phát giác sẽ được Ban chỉ đạo và UBND xã giữ bí mật, bảo vệ”, văn bản UBND xã Công Thanh nêu rõ.

Tất cả nguồn kinh phí này được một doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ nhưng đề nghị không công bố danh tính.

Cùng với đó, UBND xã Công Thành đưa ra thông điệp: “Vì sức khoẻ của cộng đồng và chính mình, mỗi người dân xã Công Thành hãy đồng lòng quyết tâm chung sức, chung lòng để đẩy lùi dịch Covid-19”.

Chiều 22/8, trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Hồ Đình Hợi – Trưởng Công an xã Công Thành cho biết, sau khi có thông báo kêu gọi người dân cùng tham gia phát giác trong phòng chống dịch, đến nay đã có 5 người báo tin người vi phạm.

“Nguồn tin của nhân dân báo đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch là chính xác. Nhiều tổ công tác đã đến trực tiếp làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính những người vi phạm. Riêng người tố giác sẽ được giữ bí mật và trao thưởng sau”, Trung tá Hồ Đình Hợi nói.

Đến sáng nay, toàn tỉnh Nghệ An đến nay có 876 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hàng chục ca được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng.

