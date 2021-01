Phát hiện bị theo dõi, các đối tượng tăng ga bỏ chạy, lực lượng chức năng bám đuổi qua hàng chục kilômet. Tới trạm thu phí Thanh Lương, chiếc xe đâm vào gác chắn để tẩu thoát nhưng đã bị các lực lượng áp sát chặn bắt.

Chiều 11-1, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy khu vực miền Nam - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng phối hợp với Công an thị xã Bình Long, Công an xã Thanh Lương và Bộ đội biên phòng Bình Phước tạm giữ Nguyễn Ngọc Phong (37 tuổi) và Đỗ Mạnh Hải (37 tuổi, cùng ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) với tang vật là 500kg pháo để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu.

Chiếc xe tông vào gác chắn định tẩu thoát nhưng bị các lực lượng áp sát chặn bắt - Ảnh: TTXVN

Trước đó khoảng 8h30 cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ, các lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 51A-150.78 chạy trên quốc lộ 13, hướng từ huyện Bù Đốp (Bình Phước) đi TP.HCM có nhiều nghi vấn nên theo dõi.

Phát hiện bị theo dõi, những người này tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng bám đuổi, đồng thời thông báo với lực lượng Công an huyện Lộc Ninh, Công an thị xã Bình Long, Công an xã Thanh Lương (thị xã Bình Phước) triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn, vây bắt.

Chiếc xe được dùng chở pháo lậu - Ảnh: TTXVN

Khi đến trạm thu phí Thanh Lương, thị xã Bình Long, chiếc xe 7 chỗ tiếp tục đâm vào gác chắn để tẩu thoát nhưng đã bị các lực lượng áp sát chặn bắt.

Tại thời điểm bị chặn bắt, trên xe có hai người cùng với tang vật là các thùng cactông, bên trong có chứa các hộp pháo. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ 500kg pháo có nhãn hiệu nước ngoài sản xuất.

Quá trình đấu tranh ban đầu, hai người này khai nhận tên là Nguyễn Ngọc Phong và Đỗ Mạnh Hải.

Hai người bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: TTXVN

Vào sáng cùng ngày, hai người chạy xe 7 chỗ lên tuyến biên giới huyện Bù Đốp để mua pháo có nguồn từ nước ngoài từ những người không rõ lai lịch để đưa về các tỉnh bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển về tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Các lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TTXVN