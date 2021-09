Tài xế ô tô tải dạng “luồng xanh” lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn, CSGT TP.HCM chặn lại kiểm tra, phát hiện trong thùng xe có 6 người.

Đội CSGT Bình Triệu, thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an TP.HCM vừa bàn giao cho Công an phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vụ xe tải lưu thông “luồng xanh” chở 6 người trong thùng xe qua chốt, để xác minh, làm rõ và xử lý.

Khi chặn ô tô tải có mã QR ‘luồng xanh’ để kiểm tra thì CSGT phát hiện có 6 người trong thùng xe

Tổ CSGT Bình Triệu lập biên bản đối với tài xế

Trước đó, 10h sáng 18/9 lực lượng đội CSGT Bình Triệu làm nhiệm vụ tại tuyến quốc lộ 1 thuộc phường An Bình, TP Dĩ An thì phát hiện ô tô tải BKS 61LD - 016.01 có mã QR Code “luồng xanh” lưu thông về hướng ngã tư Linh Xuân có dấu hiệu nghi vấn.

Khi kiểm tra ở thùng xe, lực lượng CSGT phát hiện có 6 người ngồi bên trong mang theo nhiều đồ đạc cá nhân.

6 người bước đầu khai báo, vừa hết thời hạn cách ly tập trung tại một cơ sở ở phường An Bình. Sáng nay, họ nhờ tài xế nói trên dùng ô tô tải chở về địa phương để khai báo y tế, tiếp tục cách ly tại nhà.

Bước đầu, CSGT Bình Triệu lập biên bản đối với tài xế về lỗi vi phạm chở người trong thùng xe tải trái quy định. Vụ việc được chuyển giao cho Công an phường An Bình để tiếp tục làm rõ, xử lý.

