Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp “cò mồi” lôi kéo, tranh giành khách tại chùa Hương.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đơn vị đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp “cò mồi” lôi kéo tranh giành khách ở chùa Hương.

Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông ở khu vực dọc tuyến đường 419 đoạn từ xã Hùng Tiến đến Hương Sơn, từ ngày 11/2 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Mỹ Đức phát hiện, xử lý 7 đối tượng có hành vi “cò mồi” lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng.

Các đối tượng "cò mồi" bị lập biên bản xử lý (Ảnh: Công an cung cấp)

Các "cò mồi" được xác định gồm: Nguyễn Thành C. (sinh năm 1972), Lê Thuý C. (sinh năm 1979), Lưu Văn T. (sinh năm 1975), Bùi Quốc P. (sinh năm 1982), Nguyễn Thị H. (sinh năm 1974) và Bùi Văn H. (sinh năm 1983) cùng ở huyện Mỹ Đức.

Các trường hợp trên đã bị Công an huyện Mỹ Đức lập hồ sơ xử phạt số tiền 4,2 triệu đồng, tạm giữ 2 xe máy, 4 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, một số trường hợp vi phạm khác đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm hành vi.

Lực lượng liên tục tuần tra trên suối Yến

Theo Công an huyện Mỹ Đức, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh.

Cùng với đó, kết hợp tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp "cò mồi" tranh giành khách gây mất an ninh trật tự.

Đình Hiếu