Ông Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang sáng nay (21/1) cho biết, lãnh đạo tỉnh đã nắm được thông tin về sự việc ông Lại Quốc Đạt, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Sở Y tế Tuyên Quang) điều khiển xe ô tô BKS 22A - 059.88 trong tình trạng say xỉn và có hành vi cản trở, túm cổ áo CSGT.

Các cơ quan chức năng đã và đang xác minh làm rõ, xử lý các hành vi vi phạm của ông Đạt.

"Quan điểm của tỉnh là sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật", ông Dũng nói.

Ông Đạt túm áo cảnh sát giao thông

Trước đó, UBND tỉnh đã có chỉ thị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong giờ làm việc; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc.

Các hội nghị khi tổ chức bữa ăn trưa của ngày làm việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Ông Nguyễn Thành Hưng, quyền Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang cho biết thêm, Sở đã có báo cáo đến Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan và quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang là sẽ xử lý nghiêm cả về mặt Đảng và chính quyền.

Hiện, lãnh đạo Sở cho hay, đang chờ kết luận chính thức về vụ việc của cơ quan công an để đưa ra hình thức kỷ luật, xử lý đúng quy định hiện hành của Đảng và pháp luật. Kết quả xử lý cụ thể sẽ được Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang công khai, cung cấp cho báo chí.

Ô tô ông Đạt điều khiển trên đường

Lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang thông tin, ông Lại Quốc Đạt đã có hành vi túm cổ áo, giằng co với chiến sĩ CSGT. Do vậy, ông này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cản trở việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng và hành vi vi phạm nồng độ cồn theo quy định.

Cụ thể, cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt ông Đạt 3 triệu đồng về hành vi cản trở CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Công an TP Tuyên Quang cũng hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt ông Đạt trên 35 triệu đồng; tước Giấy phép lái xe gần 2 năm theo quy định.

Nhị Tiến