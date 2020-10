Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Hiện nay (19/10), ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7h sáng mai, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Gió mùa tràn về, miền Bắc mưa lạnh, miền Trung còn ngập lụt

Hiện nay, không khí lạnh đã gây ra gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông; ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời lạnh.

Gió mùa đông bắc tràn về, miền Bắc mưa lạnh

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh.

Trong 2 đến 3 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục lạnh về sáng và đêm.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tăng cường với cường độ mạnh, dự báo tại khu vực ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Nam) tiếp tục duy trì sóng lớn cao 2-4m.

Ngoài ra, ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình nước dâng do gió mạnh có thể cao 0,5m. Đợt nước dâng và sóng lớn có thể kéo dài đến hết ngày 21/10. Cần đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển và ngập úng vùng trũng.

Trong 12h vừa qua, ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi lớn hơn như: Hà Tĩnh 422mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 586mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 507mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 378mm, Tân Lâm (Quảng Bình) 451mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày mai, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 400mm; ở Nghệ An từ 50-80mm, riêng phía Nam có nơi trên 100mm.

Từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa rất to 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Hiện nay, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang dao động ở mức đỉnh; lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) đang lên, các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đang xuống.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, sông Kiến Giang dao động ở mức cao, sau xuống chậm; lũ trên sông Ngàn Sâu, sông Gianh tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống.

Từ nay đến 21/10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Hương Quỳnh