Tổng cục Dự trữ nhà nước đã giao các Cục Dự trữ nhà nước khu vực triển khai xuất khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia cứu trợ người dân miền Trung. Các bộ, ngành, nhiều địa phương cũng đã khẩn trương kêu gọi quyên góp ủng hộ...

Trao đổi với báo chí sáng 23/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức cho biết, để kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua thời điểm khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh miền Trung.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) Đỗ Việt Đức.

Ngày 19/10, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ nhà nước khu vực triển khai xuất khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

Cụ thể, hỗ trợ 5.000 tấn gạo cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. Ngoài ra còn hỗ trợ các mặt hàng vật tư thiết bị.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình: 5 bộ xuồng cao tốc các loại; 136 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 4.800 chiếc phao áo; 2.000 chiếc phao tròn và 460 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Tỉnh Quảng Trị: 3 bộ xuồng cao tốc các loại; 20 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 2.000 chiếc phao áo;2.000 chiếc phao tròn và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: 3 bộ xuồng cao tốc các loại; 28 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 2.000 chiếc phao áo; 1.000 chiếc phao tròn; 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 2 bộ máy phát điện.

Tỉnh Quảng Nam: 5 bộ xuồng cao tốc các loại; 30 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 2.000 chiếc phao áo;1.000 chiếc phao tròn; 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 2 bộ máy phát điện.

Tỉnh Hà Tĩnh: 4 bộ xuồng cao tốc các loại; 200 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 5.560 chiếc phao áo;166 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 4 bộ máy phát điện.

Để đảm bảo hàng dự trữ quốc gia đến tay người dân vùng lũ lụt được sớm nhất, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã chỉ đạo, quán triệt các Cục Dự trữ nhà nước khu vực tập trung chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện vận chuyển, hàng dự trữ quốc gia để xuất cấp ngay khi có quyết định của UBND các tỉnh; bảo đảm kịp thời, theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm và trao số tiền 40 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Thiện ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: Nguyễn Quốc

Tổng cục cũng yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với đơn vị được các tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia; khẩn trương xuất kho, vận chuyển, giao hàng kịp thời cho các địa phương theo kế hoạch của tỉnh, bảo đảm số lượng, an toàn về chất lượng ngay sau khi nước rút.



Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với các Sở, ngành của địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia đã được xuất cấp bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định về quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Gần 100 tỷ đồng từ UB Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến trưa 23/10, cơ quan này đã tiếp nhận gần 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung. MTTQ đã phân bổ 29,85 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung và hơn 3 tỷ hiện vật gồm (chăn, màn, phích nước...).

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 5 tỷ đồng tại buổi làm việc chiều 22/10. Ảnh: Nguyễn Quốc

Theo bà Ánh, chắc chắn, con số này sẽ tăng lên trong những ngày tới đây. Một số tỉnh đã chuyển tiền cho các tỉnh miền Trung.

Nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành phố, các đơn vị khẩn trương vào cuộc

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 22/10, MTTQ tỉnh Long An, Lào Cai tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lụt.

UBND tỉnh Long An kêu gọi sự góp sức của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, mạnh thường quân tích cực ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Nguyễn Quốc

MTTQ tỉnh Long An cho biết, hiện tại, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An đang tích cực vận động tiền, quà để chuyển đến đồng bào miền trung ruột thịt với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Còn MTTQ tỉnh Lào Cai đã trích 1,6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, với đạo lý “lá lành đùm lá rách” tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Ngay sau lễ phát động của MTTQ Lào Cai, hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ 2,8 tỷ đồng giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Cũng trong ngày 23/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 7751 yêu cầu các tổ chức tín dụng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng tổng hợp tình hình thiệt hại để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Cụ thể, các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, căn cứ khả năng tài chính xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Cùng với đó, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các văn bản pháp luật liên quan về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhóm PV

Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối nhận ủng hộ của bạn đọc, trực tiếp trao tặng đến những hộ dân bị thiệt hại do lũ, khắc phục khó khăn.



Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.mienTrung

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

2. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.