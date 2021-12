Nửa ngày sau khi nhận trình báo bị mất cắp tài sản, anh Hà Tiến Dũng (trú TP Cao Bằng) như vỡ òa hạnh phúc khi được lực lượng công an Cao Bằng thông báo đã bắt được kẻ trộm và thu hồi được tài sản.

“Tôi không biết nói gì và bày tỏ tấm lòng mình ra sao nữa nên viết thư gửi lời cảm ơn đến Công an tỉnh Cao Bằng và kính chúc các anh chị luôn mạnh khỏe…”, trích đoạn lá thư anh Hà Tiến Dũng gửi đến Công an tỉnh Cao Bằng.

Lá thư trên được anh Dũng viết sau khi nhận được lại tài sản bị mất cắp rạng sáng 23/9/2021. Sau khi nhận được tin báo của gia đình anh Hà Tiến Dũng, Công an Thành phố nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, lần theo dấu vết của đối tượng.

Đến 16h30 cùng ngày, Công an Thành phố phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1998) trú tại phường Hòa Chung, TP Cao Bằng – thủ phạm của vụ trộm cắp kể trên.

Nằm cách Thành phố Cao Bằng chừng 80km, huyện Bảo Lâm được biết đến là địa bàn hiểm trở, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, công tác nắm địa bàn gặp nhiều khó khăn khi giao thông còn nhiều hạn chế.

Sau một thời gian thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã, công tác đảm bảo an ninh trật tự được nâng cao rõ rệt. Những vụ việc ở cơ sở được xử lý nhanh chóng, dứt điểm để giảm tải cho tuyến trên. Người dân sau những lần được hỗ trợ đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an.

Lá thư của cô giáo Bành Thị Hằng

Vào giữa tháng 9/2021, cô giáo Bành Thị Hằng gửi thư cảm ơn Công an xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm khi đơn vị nhanh chóng vào cuộc vụ trộm cắp tài sản mà chị là nạn nhân.

Theo đó, khoảng sáng 24/8, chị Bành Thị Hằng đến điểm trường Phia Phi thuộc xóm Khau Lạ để dọn dẹp vệ sinh lớp học chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, tới đêm ngày 24/8, rạng sáng ngày 25/8, trong khi đang ngủ say, bà Hằng có để điện thoại cạnh giường ngủ thì bị kẻ gian lấy cắp. Sau khi bà Hằng trình báo vụ việc, lực lượng Công an xã Mông Ân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra làm và rõ đối tượng, thu hồi lại tài sản và trao trả cho người dân.

Tại cơ quan Công an, nhận lại điện thoại bị mất trộm, bà Hằng rất xúc động và bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ công an xã đã giúp bà tìm lại điện thoại bị mất.

Trong thư, chị Hằng viết: “Tôi viết thư này để gởi lời cảm ơn sâu sắc đến UBND xã và các đồng chí Công an xã Mông Ân. Tuy giá trị chiếc điện thoại không lớn nhưng các cán bộ Công an xã đã dốc hết sức lực tìm kiếm...".

Không chỉ hỗ trợ làm rõ các vụ việc phát sinh, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng còn có những hành động tốt đẹp khi trả lại nhân dân những món đồ bị đánh rơi.

Đại úy Nguyễn Ngọc Thái - Bí thư Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Đó là câu chuyện của chị Nông Thị Kim Dung (SN 1984) trú tại tổ 7, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng. Sau khi vô tình làm rơi 5 chỉ vàng (giá trị hàng trăm triệu đồng) chị đã được Đại úy Nguyễn Ngọc Thái - cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng nhặt được và liên hệ trả lại.

Trong thư cảm ơn chị Dung đã bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của đồng chí Đại úy Nguyễn Ngọc Thái về hành động nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.

Những hành động nhiệt thành, sự vào cuộc trách nhiệm của lực lượng công an tỉnh Cao Bằng đã góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Giúp hình ảnh lực lượng công an thêm gần gũi, nhân văn với những hành động “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đoàn Bổng