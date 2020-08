Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2020), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thư gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông. Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông xin trân trọng đăng tải toàn văn bức thư của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020



Thân ái gửi: Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông!

Mỗi năm, cứ vào tháng Tám mùa thu, đất nước lại hân hoan chào đón những ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại, đầy ý nghĩa của cả dân tộc. Hoà vào niềm vui chung đó, tháng Tám cũng là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những truyền thống tốt đẹp, đầy tự hào của ngành Thông tin và Truyền thông. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2020), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông những tình cảm chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.



Cách đây 75 năm, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới chính thức thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới. Gắn với đó là sự ra đời của 13 bộ. Trong đó, Bộ Thông tin, Tuyên truyền và Bộ Giao thông Công chính là những nền tảng cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay.



Lịch sử 75 năm của Ngành ta luôn gắn bó với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông qua từng thế hệ đã cùng nhau vun đắp nền móng vững chắc cho sự phát triển của Ngành. Nền móng đó là tinh thần tận tụy, sáng tạo xây dựng các tuyến đường thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt. Nền móng đó là “tay bút tay súng” của các nhà báo - chiến sỹ trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh và tinh thần sáng tạo, dũng cảm đột phá, đổi mới báo chí tạo sức mạnh đồng thuận trong thời kỳ đổi mới. Nền móng đó là “những đêm chuyển mạng không ngủ”, là cân não với quyết định kết nối liên mạng toàn cầu internet của những năm 1990. Có thể nói, ngành Thông tin và Truyền thông, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, đều phải gánh vác trên vai sứ mệnh rất quan trọng, góp phần huy động sức mạnh toàn dân tộc cả về tinh thần (báo chí, xuất bản) và vật chất (công nghệ, kỹ thuật).



Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, sứ mệnh lịch sử đó lại càng được khẳng định, nâng tầm cả về quy mô tầm vóc và ý nghĩa thời cuộc. Trong bối cảnh đó, toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã và đang cùng nhau đồng tâm, quyết chí thực hiện các định hướng lớn: Bưu chính sẽ trở thành hạ tầng mạng lưới đảm bảo dòng chảy vật chất; Viễn thông trở thành hạ tầng của nền kinh tế số; Ứng dụng công nghệ thông tin trở thành chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền số vững mạnh, kinh tế số phồn vinh, xã hội số thịnh vượng; An toàn thông tin hình thành hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam; Công nghiệp ICT với sứ mệnh Make in Vietnam; Báo chí truyền thông với sứ mệnh tạo dòng chảy tích cực trong xã hội, tạo niềm tin và khơi dậy khát vọng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa. Biết rõ quá khứ, thấu hiểu hiện tại cũng chính là để toàn Ngành chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành, trong tinh thần nhìn lại và đi tới, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, tôi mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần 10 chữ vàng: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” của Ngành để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và nhân văn.



Nhân dịp này, xin chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông qua các thời kỳ và gia đình luôn mạnh khoẻ,hạnh phúc và thành công!

Trân trọng và Tri ân!

Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông