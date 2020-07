Theo Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nói, muốn chuyển đổi số thành công thì phải tư duy khác; có quy trình mới, cách làm mới. Nếu thay đổi được thì con số doanh thu mục tiêu 60.000 tỷ đồng vẫn là thấp so với khả năng".

Phải tư duy khác khi chuyển đổi số

Đại hội đại biểu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa diễn ra sáng 2/7 tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 200 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 Đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Bưu điện Việt Nam phải chuyển đổi số thành công, phục vụ Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Chuyển đổi số của Bưu điện Việt Nam khá khác biệt với các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, mạng lưới và quy mô vẫn là thế mạnh, Bưu điện Việt Nam cần ứng dụng CNTT để làm tốt dòng chảy vật lý. Bên cạnh đó, khi kết hợp thêm dòng chảy số để có thêm một mạng lưới nữa trên không gian mạng, sẽ tạo nên sự khác biệt vô cùng lớn mà không doanh nghiệp nào khác làm được”.

Lãnh đạo Bộ TT&TT cũng lưu ý, vấn đề đầu tiên của chuyển đổi số là thay đổi nhận thức của người đứng đầu. Tiếp đến là phải thay đổi căn bản mô hình quản lý; tập trung ứng dụng CNTT, đổi mới mô hình kinh doanh.

“Chuyển đổi số không chỉ đơn giản là ứng dụng CNTT, mà phải thay đổi tư duy lãnh đạo. Khi chuyển đổi số phải tư duy khác, phải có quy trình mới, cách làm mới. Nếu lẫn lộn giữa cái cũ cái mới, rất vướng khi chuyển đổi số, thậm chí bế tắc, đốt tiền”, ông Tuấn nói.

Từng nhiều năm làm “thuyền trưởng” của “con tàu” Vietnam Post, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phân tích rõ: “Bưu điện Việt Nam đang đứng trước 2 con đường: Đến năm 2025 chỉ đạt được khoảng 30.000 – 35.000 tỷ đồng doanh thu; Hoặc có thể đạt 70.000 – 100.000 tỷ đồng. Nếu thay đổi được thì con số 60.000 tỷ đồng (đưa ra trong Báo cáo chính trị tại Đại hội – PV) là thấp so với khả năng làm được”.

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu giai đoạn 2015 - 2020

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Vietnam Post Nguyễn Hải Thanh khẳng định: Giai đoạn 2015 – 2020 đánh dấu sự đổi mới, bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ của Bưu điện Việt Nam. Đảng bộ Tổng Công ty đã hoàn thành thắng lợi, vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chia sẻ cụ thể kết quả đạt được, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào cho biết: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 25.211 tỷ đồng, tăng 2,87 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt trên 30%/năm. Đáng chú ý, ngay từ năm 2018, doanh thu đã đạt 1 tỷ USD, về đích sớm trước 2 năm so với mục tiêu đề trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tổng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Tổng lợi nhuận (trước thuế) năm 2019 đạt 555 tỷ đồng, tăng 3,47 lần so với năm 2015. Nộp ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 863 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015, bình quân tăn 21%/năm. Năng suất lao động năm 2020 phấn đấu đạt 175,1 triệu đồng/người/năm, tăng 1,55 lần so với năm 2015, bình quân tăng trưởng 10%/năm. Những con số này đều vượt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Vietnam Post cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; Chưa triển khai nhiều dịch vụ ứng dụng công nghệ mới; Quy trình sản phẩm, dịch vụ còn nhiều bất cập, chưa được hợp lý hóa, chưa được đổi mới, dẫn đến thời gian tác nghiệp dài, phát sinh chi phí, năng suất lao động thấp; Chưa phát huy hết thế mạnh của hệ thống các điểm phục vụ tại địa bàn nông thôn; Công tác quản trị nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới...

Vươn lên tốp đầu khu vực châu Á

Hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường bưu chính Việt Nam, nâng tầm vị thế của Việt Nam trong cộng đồng các doanh nghiệp bưu chính quốc tế, vươn lên tốp đầu các doanh nghiệp bưu chính khu vực châu Á, Bưu điện Việt Nam phấn đấu: Đến năm 2025, tổng doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 55.000 – 60.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 16 – 18%. Trong đó, dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử tăng trưởng bình quân 25 – 30%/năm, dịch vụ logistics tăng trưởng bình quân 30 – 35%/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 8 – 10%/năm, đến năm 2025 đạt trên 210 triệu đồng/người/năm.

Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đã đưa ra các phương hướng, hoạt động cụ thể nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2030.

Vietnam Post sẽ chuyển đổi nền tảng kinh doanh, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số. Khai thác tối đa những ưu thế về mạng bưu chính công cộng, cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người dân. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa dạng; Phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công; Phát triển mô hình logistics và chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, chuỗi đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu lớn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ đặc thù khi tham gia triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, với yêu cầu cao về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 29 người. Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Chu Quang Hào, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Xuân Lam Thành viên Hội đồng thành viên, Phó bí thư Đảng ủy tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.

