Chiều nay (30/6), Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế và UNESCO.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện bộ, ban ngành và đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết hội nghị hôm nay là một trong các hoạt động định kỳ nhằm cung cấp cho cơ quan thông tấn báo chí các thông tin cập nhật và chuyên sâu để thông qua đó các PV sẽ truyền tải đến công chúng cả nước những thông tin mới nhất về hội nhập quốc tế và UNESCO.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc

Những nội dung quan trọng được các chuyên gia, đại diện các bộ ngành chia sẻ tại Hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề như: Công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam trong tình hình mới; tình hình đàm phán và thực thi các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, cơ hội và thách thức.

Các hoạt động trọng tâm của Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam trên 5 lĩnh vực liên quan và Chiến lược của UNESCO tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021 do Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trình bày. Đây là chiến lược hoạt động mới của UNESCO tại Việt Nam mới được thông qua.

Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã có tham luận mở đầu “Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an: Triển khai đối ngoại đa phương trong tình hình mới”.

Việt Nam đã trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu kỷ lục (192/193), thể hiện vị thế mới và uy tín cao của đất nước đối với cộng đồng quốc tế đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020.

Về cơ bản, Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực và Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Đây là tiền đề thuận lợi để tiếp tục tham gia hiệu quả vào công việc của Hội đồng Bảo an trong thời gian tới. Dư luận báo chí và giới học giả quốc tế có nhiều bình luận, đánh giá tích cực về đóng góp của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, nhất là vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020.

Ông Đỗ Hùng Việt

Như vậy, hoạt động tại Hội đồng Bảo an đã giúp nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam và ASEAN trên trường quốc tế, thể hiện tốt vai trò thành viên có trách nhiệm, tham gia quá trình hoạch định, triển khai các quyết định về hòa bình và an ninh quốc tế.

Làm sâu sắc thêm quan hệ song phương với các nước, các đối tác quan trọng, duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước, bảo vệ thúc đẩy các lợi ích chiến lược của Việt Nam.

Thành Nam