Netflix đã gỡ bỏ đoạn trong phim “Put your head on my shoulder” (Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta) có thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam.

Netflix đã cắt bỏ đoạn phim có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam trong phim “Put your head on my shoulder” .

Sau khi ICTnews đăng tải bài viết "Yêu cầu Netflix loại bỏ phim có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam" vì có thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam xuất hiện trong phim “Put your head on my shoulder” (Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - PV), Netflix đã gỡ bỏ đoạn phim có nội dung này. Tuy nhiên, hiện Netflix vẫn chưa có phần trả lời chính thức về vi phạm trên tại Việt Nam.

Trước đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) có văn bản yêu cầuNetflix thực hiện rà soát, loại bỏ những bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền, pháp luật Việt Nam; yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tại đây. Đây là văn bản nhắc nhở lần thứ 2 về vấn đề này mà Cục gửi tới Công ty Netflix.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Công ty Netflix đã không nghiêm túc thực hiện những yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tới người sử dụng.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Công ty Netflix, ngay khi nhận được văn bản, sẽ nghiêm túc rà soát, loại bỏ những bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền, pháp luật Việt Nam. Đồng thời, chấm dứt hiển thị chuyển ngữ tiếng Việt trong các bộ phim, chương trình truyền hình trên kho nội dung của Công ty Netflix cung cấp đến khách hàng tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, nếu trên dịch vụ của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam tiếp tục xuất hiện những nội dung vi phạm pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét các biện pháp phù hợp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đây, khi các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Kakaotalk… bắt đầu có mặt tại Việt Nam thì WeChat đã phát triển rất nhanh và cán đích 2 triệu thuê bao. Tuy nhiên, ứng dụng này có bản đồ vi phạm chủ quyền Việt Nam nên nhanh chóng bị người dùng gỡ bỏ. Sau đó, WeChat cũng rút khỏi thị trường Việt Nam. Đây chính là bài học cho những công ty như Netflix.

Theo thống kê tại Việt Nam, nếu tính theo số lượt xem trên thiết bị thì YouTube có số lượng lượt xem cao nhất, sau đó đến Netflix. Hiện nay trên các mạng xã hội và diễn đàn, có thể dễ dàng tìm thấy nội dung rao bán tài khoản Netflix với giá chỉ 20.000 - 50.000 đồng/tháng, rẻ hơn đáng kể so với mức 260.000 đồng/tháng (cho gói Ultra HD) mà dịch vụ này đưa ra.

