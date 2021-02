Các doanh nghiệp viễn thông tại Hải Dương đã chi viện 100 giường và 500 triệu cho chống dịch, đồng thời tặng cơ quan công an 20 sim điện thoại “đặc dụng” để truy vết F1, F2.

Thông tin đến PV VietNamNet tối nay (10/2), ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hải Dương cho biết: Đơn vị vừa đại diện địa phương tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp viễn thông cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở TT & TT Hải Dương tiếp nhận sự hảo tâm của các đơn vị viễn thông

Theo đó, Chi nhánh viễn thông Viettel tại Hải Dương đã quyết định tặng cho các cơ sở chữa trị các BN nhiễm Covid-19 ở các bệnh viện 100 giường bệnh.

20 sim điện thoại “đặc dụng” giúp Công an Cẩm Giàng truy vết

“Hiện nay, tại các cơ sở y tế đang điều trị, cách ly BN Covid-19 và các F1 đang thiếu giường, chăn, chiếu và các nhu yếu phẩm cơ bản. Việc chi viện san sẻ của Viettel trong lúc này rất ý nghĩa, nhằm giúp cho địa phương bớt phần khó khăn trong lúc đại dịch đang đi qua. Thời gian tới, chúng tôi mong mỏi các tổ chức cá nhân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Hải Dương để thêm sức mạnh khống chế, dập dịch”, ông Thắng nói.

Hôm qua, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Chi nhánh MobiFone Hải Dương đã ủng hộ lực lượng chống dịch 500 triệu đồng. Ngoài ra đơn vị này còn hỗ trợ gói cước miễn phí cho các tình nguyện viên tham gia chống dịch.

Sim "đặc dụng" đã giúp các tâm dịch truy vết F1, F2 thần tốc và an toàn

Đặc biệt, MobiFone đã cung cấp 20 sim điện thoại đặc biệt để hỗ trợ lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng truy vết những người có liên quan đến các ca mắc Covid-19 trên địa bàn. 20 sim điện thoại này sẽ được cài đặt chung 1 phần mềm thông báo và lưu giữ liệu. Khi công an sử dụng các sim này để liên lạc, người dân sẽ nhận được thông báo nổi trên màn hình điện thoại. Họ sẽ biết đó là cuộc gọi quan trọng của cơ quan công an và mình là người đang liên quan đến nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cần khai báo y tế, cần cách ly hoặc là cần được hướng dẫn, giúp đỡ…

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, đánh giá cao sự hỗ trợ về công nghệ của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cũng như Chi nhánh MobiFone Hải Dương nhằm giúp nâng cao hiệu quả truy vết các trường hợp F1, F2, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch.

Nói về sự tiện lợi của số sim này, Thượng tá Nguyễn Đức Thìn, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, nơi đang bị phong toả cho hay: Trước đây khi chúng tôi sử dụng các sim điện thoại cá nhân để gọi truy vết F1, F2 thì nhiều người không nghe. Họ sợ là số điện thoại quảng cáo làm phiền. Có người khi mới xưng danh họ đã dập máy không cho liên lạc nữa. Được trang bị sim đặc biệt, Công an huyện Cẩm Giàng thực hiện công tác truy vết được tiện hơn, nhanh hơn. Dân nhìn thấy thông tin nổi lên trên màn hình khi chúng tôi gọi đến đã an tâm, hợp tác để làm việc”.

Những cuộc gọi của công an từ sim đặc biệt đã được người dân tiếp nhận tích cực.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương đến nay, hưởng ứng Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ tỉnh phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức.

Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận trên 30 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị y tế như: áo quần bảo hộ phòng dịch, máy đo thân nhiệt tự động, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhiều nhu yếu phẩm gồm gạo, sữa, bánh kẹo, mì tôm, dầu ăn, nước uống…

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã kịp thời vận chuyển các vật dụng thiết yếu đến các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch để chi viện cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

Nguyễn Thu Hằng