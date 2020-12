Cách đây hơn 20 năm, khi Việt Nam lần đầu tiên kết nối Internet, chúng ta đã đặt những dấu chân số đầu tiên trên một miền không gian hoàn toàn mới - không gian mạng.

Lời tòa soạn:Tại Ngày Internet Việt Nam 2020 diễn ra hôm nay, 16/12, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng đã có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh cuộc dịch chuyển chuyển đổi số sẽ diễn ra với tốc độ nhanh, tạo ra tác động lớn hơn bao giờ hết trên cả 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Dưới đây là nội dung bài phát biểu.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại ngày Internet Việt Nam 2020

Thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Cách đây hơn 20 năm, khi Việt Nam lần đầu tiên kết nối Internet, chúng ta đã đặt những dấu chân số đầu tiên trên một miền không gian hoàn toàn mới - không gian mạng. Kể từ đó đến nay, chúng ta đã đi được một hành trình dài, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước.

Năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Công nghệ số phát triển cho phép chúng ta đưa toàn bộ hoạt động của mình lên không gian mạng thay vì chỉ đơn giản là số hóa tài liệu, số hóa quy trình như trước đây. Cuộc dịch chuyển này sẽ diễn ra với tốc độ nhanh, tạo ra tác động lớn hơn bao giờ hết trên cả 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Nếu như trước đây chúng ta nói về hạ tầng viễn thông, thì nay chúng ta nói về hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng và điện toán đám mây.

Nếu như trước đây chúng ta triển khai các ứng dụng, rồi chúng ta triển khai các hệ thống thông tin, thì nay chúng ta chỉ cần đơn giản sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi các nền tảng.

Nếu như trước đây chúng ta chú trọng vào mua sắm thiết bị phần cứng, rồi chúng ta chú trọng đến các phần mềm, thì nay chúng ta chú trọng vào làm chủ dữ liệu và phân tích dữ liệu.

Nếu như trước đây chúng ta nói về giao tiếp giữa người với người, thì nay chúng ta quan tâm đến cả giao tiếp giữa máy với máy.

Nếu như trước đây chúng ta nói về không gian địa chỉ Ipv4 thì nay là sự dịch chuyển sang không gian địa chỉ Ipv6, hỗ trợ số lượng không giới hạn các thiết bị thông minh kết nối.

Nếu như trước đây quy luật cạnh tranh là cá lớn nuốt cá bé, thì nay là cá nhanh nuốt cá chậm.

Muốn hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước, Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thực hiện công cuộc chuyển đổi số nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, rộng hơn nữa.

Tôi xin nhấn mạnh với cộng đồng Internet Việt Nam một số nội dung lớn mang tính định hướng để cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng nhau hành động như sau:

1- Tiếp tục mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận Internet theo tinh thần Internet cho tất cả mọi người, hướng tới phổ cập Internet toàn dân. Thực hiện mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia: Mỗi người dân có một điện thoại thông minh; Mỗi hộ gia đình có một đường internet cáp quang tốc độ cao.

2- Phát triển hạ tầng số quốc gia đáp ứng các yêu cầu mới về bùng nổ thiết bị thông minh IoT và giao tiếp máy - máy. Chuyển đổi hoàn toàn Internet Việt Nam sang không gian địa chỉ IPv6. Đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển, thành Hub Internet của khu vực.

3- Phát triển hệ sinh thái các nền tảng số đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam và đi ra thế giới. Mở rộng không gian mạng quốc gia thông qua mở rộng phạm vi hoạt động của các nền tảng số “Make in Viet Nam”. Việt Nam cần nhiều hơn nữa các nền tảng số “Make in Viet Nam” có khả năng đi ra toàn cầu để chiếm lĩnh những không gian mới.

4- Đặt nhiệm vụ làm chủ hạ tầng số quốc gia, làm chủ không gian mạng quốc gia, bảo vệ chủ quyền số quốc gia là một nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu. Bản chất của Internet là mở, dựa trên công nghệ mở, giao thức mở. Doanh nghiệp Việt Nam cần làm chủ và ứng dụng công nghệ của thế giới, từ đó làm chủ hạ tầng Internet và không gian mạng Việt Nam. Tại Diễn đàn công nghệ mở 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông và cộng đồng công nghệ đã cùng nhau cam kết và lựa chọn chiến lược mở để phát triển và làm chủ công nghệ Việt Nam, để Make in Viet Nam.

5- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bao gồm: an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và an ninh thông tin. Phổ cập dịch vụ số đi đôi với việc phổ cập dịch vụ an toàn, an ninh mạng cho xã hội.

Trên tinh thần đó, tôi xin chúc mừng Ngày Internet Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam”. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển hơn 20 năm của Internet Việt Nam. Quan trọng hơn, đó là cùng nhau thể hiện một khát vọng lớn lao để đưa những dấu chân số của Việt Nam ngày càng đi xa hơn và in dấu đậm nét trong không gian mạng toàn cầu.

Rồi khi 20 năm nữa trôi qua, chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng Ngày Internet Việt Nam sẽ nhớ và nhắc đến chúng ta một cách đầy tự hào như chúng ta đã nhớ và nhắc đến thế hệ đầu tiên kết nối Việt Nam với Internet 20 năm về trước.

Xin cảm ơn.