ICTnews Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), các cơ quan, tổ chức khi chuyển sang môi trường trực tuyến nhất thiết phải triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, nâng cao nhận thức về bảo mật cho người dùng.