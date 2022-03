17 Ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản gồm: ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân; bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ,Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; ông Vũ Quý Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động-Văn xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế, Bộ Nội vụ; bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-Hành chính, Bộ Tư pháp; bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao; ông Hà Văn Minh, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đài Truyền hình Việt Nam; bà Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí tuyên truyền.