Trong khuôn khổ dự án Nâng cao chất lượng du lịch di sản ở Tràng An, văn phòng UNESCO tại Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình tập huấn giảng viên nguồn về hướng dẫn di sản văn hóa tại Khu di sản hỗn hợp danh thắng Tràng An. Chương trình tập huấn sẽ kéo dài hết ngày 11/7/2020.

Gần 30 học viên tham gia khóa tập huấn là các cán bộ nòng cốt của khu danh thắng Tràng An, các hướng dẫn viên du lịch tại khu di sản và hướng dẫn viên du lịch có chuyên môn cao của các công ty lữ hành tại Việt Nam. Những người được đào tạo sẽ có những hiểu biết toàn diện về di sản thế giới cũng như các kỹ năng về hướng dẫn di sản, nhằm đảm nhận vai trò giảng viên nguồn cho các nhóm cộng đồng tại địa phương.

Giảng viên của lớp học là các chuyên gia của UNESCO, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, giảng viên Khoa Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu, cố vấn bảo tồn di sản thiên nhiên tại Ninh Bình…

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức lớp đào tạo này.

Hiện nay, các khu di sản thế giới của Việt Nam nói chung và danh thắng Tràng An nói riêng đã và đang trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, đóng góp đáng kể vào sự phát triển du lịch- ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, cũng như đóng góp chung vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Việt Nam.

Tuy nhiên, các khung diễn giải và thuyết minh di sản cũng như kỹ năng hướng dẫn khách tham quan đối với các điểm du lịch di sản ở Việt Nam hiện đang thiếu nhất quán, chưa phổ biến và chưa tương xứng với ý nghĩa của các giá trị nổi bật toàn cầu đã được nhận diện và tôn vinh.

Hội thảo tập huấn hướng tới tăng cường năng lực chuyên môn của các hướng dẫn viên địa phương tại Tràng An thông qua một khung thuyết minh di sản hoàn thiện, qua đó, nâng cao chất lượng nhân lực trong du lịch bền vững và có chất lượng tại các khu di sản thế giới tại Việt Nam.

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng: "Do đại dịch Covid-19, du lịch đang có xu hướng thay đổi, chúng ta cũng đang thay đổi cách tiếp cận và chúng ta có lý do để thay đổi, tìm cách thích nghi với tình hình mới. Tôi tin rằng thông qua các thảo luận đa chiều, thảo luận với các chuyên gia, các nhà quản lý và đồng nghiệp, các học viên sẽ có thêm kiến thức về di sản Tràng An, kỹ năng thuyết minh về du lịch di sản, từ đó cải thiện hiểu biết của công chúng về di sản và thêm phần trân trọng, giữ gìn di sản".

Lớp học sẽ là tiền đề để lan tỏa thông điệp về các giá trị nổi bật của di sản và nâng cao kỹ năng hướng dẫn cho những người làm du lịch ở các khu di sản

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng Ban văn hóa (Văn phòng UNESCO Hà Nội) cho biết: "Hội thảo hướng tới 3 mục tiêu: Tăng cường năng lực chuyên môn của bộ phận Hướng dẫn viên tại các điểm, khu di sản thế giới tại Việt Nam; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch bền vững và nâng cao nhận thức chung của các cơ quan quản lý địa phương và cộng đồng nhằm thúc đẩy du lịch bền vững và du lịch có trách nhiệm trong các khu di sản".

Ông Bùi Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ: "Chương trình này đã được "thai nghén" hơn 1 năm qua nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lùi lại đến giờ mới tổ chức. Chúng tôi kỳ vọng lớp đào tạo này sẽ là tiền đề lan tỏa thông điệp về những giá trị khác biệt, nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An đã được UNESCO vinh danh và nâng cao kỹ năng hướng dẫn các khu, điểm trong quần thể danh thắng Tràng An, từ đó tạo nguồn giảng viên đào tạo cho các hướng dẫn viên khác và cho khoảng 2.000 lao người làm du lịch trực tiếp tại Tràng An".

Tình Lê