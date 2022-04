VietNamNet xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tại tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của UBND tỉnh, ngày 7/1/2022.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Thưa các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

- Thưa các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh,

Thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng,toàn dân và quân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào đón năm mới vàmừng xuân Nhâm Dần 2022; tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Đây là Hội nghị quan trọng nhằm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.Thay mặt lãnh đạo tỉnh,xin gửi đến các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa tất cả các đồng chí!

Năm 2021 là năm đầu tiên các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức,đặc biệt là những tác động tiêu cực, nguy hiểm, chưa có tiền lệ của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và cả sức khoẻ, tính mạng của người dân, song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, toàn Đảng bộ, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm, nổi bật là:

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 4,11%, cao hơn mức bình quân cả nước; công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện; dịch vụ - du lịch vẫn đạt mức tăng trưởng dương; thu ngân sách đạt 14.535 tỷ đồng, vượt 37,6% dự toán năm; xuất khẩu đạt trên 1,3 tỷ USD, vượt 15,9% kế hoạch; hàng hóa thông qua cảng biển đạt 13,6 triệu TTQ; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công đạt khá; hạ tầng kinh tế - kỹ thuật tiếp tục được tập trung đầu tư; nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành, đi vào sử dụng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh. Các hoạt động văn hoá - xã hội, thông tin - truyền thông, giáo dục, y tế tiếp tục có nhiều tiến bộ; công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai hiệu quả; công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được chú trọng triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; công tác bảo trợ, cứu trợ xã hội, chăm sóc người có công, chăm lo đời sống hộ nghèo, chăm sóc, bảo vệ trẻ em… tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Chúng ta đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn, đúng theo kế hoạch.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp,các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; nhất là các lực lượng tuyến đầu (y tế, quân đội, công an, tổ Covid-19 cộng đồng,...) đã bám sát địa bàn, tận tâm, tận lực, không ngại gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm làm việc với tinh thần “tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân”. Những nỗ lực ấy đã giúp tỉnh ta ứng phó, kiềm chế và đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, duy trì môi trường an toàn, ổn định để phát triển, cùng cả nước từng bướcchuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và xin biểu dương những thành tích, kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền địa phương vẫn còn một số hạn chế cần được thẳng thắn nhìn nhận và có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới, đó là: Sản xuất, đời sống và sinh hoạt của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công tác nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hiệu quả chưa cao; một số doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất; một số ngành chủ lực sụt giảm sản lượng đáng kể. Dịch bệnh trên động vật, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lan rộng. Hoạt động khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài vẫn chưa chấm dứt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, bị động. Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp. Các hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao, nhất là hoạt động dạy và học trong điều kiện dịch bệnh có mặt còn hạn chế.Cơ sở vật chất các ngành y tế, giáo dục ở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao. An ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt còn diễn biến phức tạp.

Thưa tất cả các đồng chí!

Năm 2022 là năm thứ 2, cũng là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: Đại dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường với nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn; tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn; kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường.

Vì vậy, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các địa phương cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, đặt trọng tâm là khôi phục và tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, bắt kịp các mục tiêu, chỉ tiêu chung đã đề ra trong cả giai đoạn. Tôi nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, xin gợi ý và nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần được quan tâm triển khai thực hiện trong năm 2022, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới, chuẩn bị sẵn sàng phương án, nguồn lực ứng phó phù hợp để thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022; tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin, đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện được tiêm phủ mũi 2, mũi 3 tăng cường và tiêm vắc xin cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thứ hai, xây dựng và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch năm 2022, trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vào các nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh; rà soát, phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn, đặc biệt là Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, Khu liên hợp gang thép và Bến cảng Long Sơn Phù Mỹ. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

- Tập trung hoàn tất thủ tục và tổ chức khởi công các dự án đầu tư công trọng điểm Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua, nhất là trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Chú trọng chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm; triển khai quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án về phát triển trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... Duy trì phát triển toàn diện sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022. Tập trung chỉ đạo rà soát các nguồn thu, vừa nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu trong điều kiện dịch bệnh, vừa chống thất thu ngân sách, đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Chú trọng thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, dành nguồn lực để chi các nhiệm vụ cấp bách, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo nắm bắt tình hình tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng; triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 phù hợp tình hình, diễn biến dịch bệnh, đảm bảo khung chương trình. Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình về đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là trên lĩnh vực thu hút, triển khai các dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa tội phạm, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành và tập trung xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ ba, Tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất trong việc tổ chức thực hiện các khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó:

- Hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy hoạch trên các lĩnh vực, đảm bảo triển khai có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trên cơ sở đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, gắn với công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, các nhà khoa học có trình độ cao. Triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong khó khăn, thử thách của năm 2021, tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với tình cảm cá nhân, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí tham dự Hội nghị cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!