VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại chương trình “Tết sum vầy” diễn ra ngày 22/1/2022.

Thưa toàn thể anh chị em Công nhân lao động Thành phố!

Thưa các quý vị đại biểu!

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, xuân Nhâm Dần 2022, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố tới tham dự Chương trình Tết Sum vầy 2022 dành cho công nhân lao động Thủ đô do Liên đoàn lao động Thành phố tổ chức. Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân lao động được vui tết đón xuân, đồng thời, lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng và toàn xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà tết cho công nhân. Ảnh: VGP

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Tôi xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố cùng toàn thể các đồng chí cán bộ công đoàn, đoàn viên, anh chị em công nhân, viên chức, lao động Thủ đô lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Chương trình Tết Sum vầy năm 2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố thành công và thật sự là ngày hội đầy ý nghĩa của công nhân lao động Thủ đô.

Thưa các đồng chí!

Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của thành phố Hà Nội với nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn trên toàn cầu; song dưới sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt, thực chất của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Thứ nhất, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026; bước đầu triển khai có hiệu quả “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” theo Nghị quyết số 97 của Quốc hội; Bộ máy chính quyền các cấp Thành phố được kiện toàn đảm bảo thông suốt, hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm, coi trọng hàng đầu, được xác định là nhiệm vụ then chốt, có vai trò và ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiêm vụ chính trị của Thành phố; đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình công tác toàn khóa, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở; càng trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng càng được khẳng định rõ nét.

Thứ ba, Bảo vệ Thủ đô an toàn trong đại dịch, quyết liệt thực hiện "mục tiêu kép", vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chuyển sang trạng thái "thích ứng an toàn, linh hoạt", bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục, phát triển kinh tế.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên họp bàn để thống nhất đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thành phố, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch chưa có tiền lệ, đồng thời thận trọng, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, điều chỉnh kịp thời những bất cập, vướng mắc, sẵn sàng chuẩn bị phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động, bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra.

Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do đại dịch Covid-19 bằng các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Kinh tế Thủ đô thể hiện rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng; Thu ngân sách đạt 112,3% dự toán Trung ương giao, GRDP tăng 2,92% (cả nước tăng 2,58%); Lạm phát được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân tăng khoảng 1,77% (năm 2020 tăng 2,67%); Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm và tiếp tục phát triển; An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thưa các đồng chí!

Những kết quả rất đáng phấn khởi đó đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân Thủ đô đối với Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và có sự đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô. Trong năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế xã hội; hàng nghìn doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, phá sản; hàng chục nghìn người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm, thu nhập giảm sút; công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô đã luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thành phố, các địa phương; không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện “nhiệm vụ kép”, đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vừa phòng chống dịch, vừa duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công đoàn Thủ đô đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là tổ chức các mô hình phòng, chống dịch, chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với cách làm mới, sáng tạo, mang lại tác dụng thiết thực đã được triển khai, thực hiện như: các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn, bị bệnh tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; chương trình hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên”, “Tháng công nhân”.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, tổ chức Công đoàn đã thể hiện rõ nét hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Siêu thi 0 đồng”, “Tổ ứng phó khẩn cấp”, thiết lập “Đường dây nóng hỗ trợ Công nhân” qua đó đã tiếp nhận thông tin, vận chuyển, hỗ trợ kịp thời trên 90.000 “Túi An sinh Công đoàn” đến với đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh; tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động thành lập 11.536 “Tổ An toàn Covid-19” tại 4.342 doanh nghiệp; xây dựng, duy trì mô hình 715“Vùng xanh doanh nghiệp”...

Liên đoàn Lao động Thành phố đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ người lao động và những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động; là cầu nối, tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt 400% chỉ tiêu kế hoạch được giao, là một trong những đơn vị tiêu biểu của cả nước; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động…

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà công nhân lao động và tổ chức công đoàn Thủ đô đã đạt được trong năm 2021 vừa qua.

Thưa các đồng chí!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố; đối với tổ chức Công đoàn, đây là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, năm triển khai Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh xu thế phục hồi của nền kinh tế và thiết lập trạng thái bình thường mới đối với đời sống xã hội, năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống nhất là tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của công nhân lao động.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Thành phố, từng địa phương, đơn vị cần có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, trong đó, có vai trò quan trọng của lực lượng công nhân viên chức lao động, lực lượng tiên phong, đi đầu trong công cuộc CNH-HĐH Thủ đô và đất nước. Tôi đề nghị đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, cống hiến, đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước hùng cường, thịnh vượng; chủ động tiếp cận, nắm bắt, làm chủ cộng nghệ, nâng cao hơn nữa trình độ, tay nghề, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của công nhân lao động Thủ đô, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đồng thời, đề nghị tổ chức Công đoàn Thủ đô cần phải làm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp có liên quan đến quyền, lợi ích và các chế độ phúc lợi để người lao động biết, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện; không để phát sinh điểm nóng về quan hệ lao động, bị các đối tượng lợi dụng lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Thứ hai, Nắm chắc chặt chẽ tình hình tư tưởng, tình cảm, kiến nghị, đề xuất của Công nhân lao động từng doanh nghiệp trên địa bàn; đặc là các Khu công nghiệp và chế xuất. Khi có vướng mắc phát sinh, công đoàn cần khẩn trương phối hợp với các cấp chính quyền, người sử dụng lao động kịp thời giải quyết; hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể xảy ra.

Thứ ba, Thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động và thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trước mắt, tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp tết nguyên đán Nhâm dần; không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Thứ tư, Vận động đoàn viên, người lao động tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt:“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID - 19” do Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội phát động; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

Thứ năm, Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội Thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố; đặc biệt chăm lo, hỗ trợ, động viên những công nhân lao động thuê trọ trên địa bàn ở lại Hà Nội, không về quê đón Tết gia đình.

Thưa các đồng chí!

Đảng bộ và chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến đội ngũ công nhân lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Tết Nhân Dần năm 2022; Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã quyết định hỗ trợ 10 nghìn CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố với tổng số tiền là 05 tỷ đồng. Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” là một trong những hoạt động nhằm thiết thực hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về cả vật chất và tinh thần có điều kiện đón Tết, vui xuân đầm ấm bên gia đình, người thân; thể hiện sự quan tâm, sâu sát của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích cho người lao động Thủ đô và cả nước với phương châm “không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết”, “ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Tết nguyên đán Nhâm dần 2022 đang đến rất gần với thời cơ, vận hội và khí thế mới, Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp vào thành tựu chung của Thành phố và tô thắm thêm màu áo xanh vinh quang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Một lần nữa, kính chúc các quý vị đại biểu, toàn thể các anh chị em công nhân viên chức lao động và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, bình an, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

