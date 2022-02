Trân trọng giới thiệu bài viết "Công an nhân dân phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19" của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.