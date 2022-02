Lời chúc Tết của ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, những người con của quê hương Thanh Hóa đang công tác, học tập ở trong và ngoài nước; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa.

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh nhà!

Xuân mới Nhâm Dần 2022 đã về! Vào thời khắc thiêng liêng và đầy cảm xúc này; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, những người con của quê hương Thanh Hóa đang công tác, học tập ở trong và ngoài nước; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Năm 2021, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống của Nhân dân; song được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,85%, trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách Nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công tốt đẹp; đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; được Quốc hội quyết nghị cho thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, động lực mới cho tỉnh phát triển.. Trong niềm phấn khởi, tự hào và với tất cả sự trân trọng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn những đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân vào sự phát triển chung của tỉnh. Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; với niềm tin và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Thanh Hóa nguyện đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, hướng tới khát vọng thịnh vượng, xây dựng Thanh Hoá trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc. Thời khắc thiêng liêng đã đến, Xuân mới Nhâm Dần bắt đầu, mang theo những điều tốt lành về tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước. Chúc mọi người, mọi nhà đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Mừng Xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới!