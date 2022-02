Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm.

Kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Ngày 5/11/2021).

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Tại Hội nghị này, chúng ta đã được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực trực tiếp phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bố trí thời gian, phân công dự Hội nghị đông đủ, đúng thành phần. Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập nội dung các quyết định, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản nêu trên; trong thời gian tới, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện:

Thứ nhất, trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị hôm nay, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này; đặc biệt là ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình, thành các văn bản để tổ chức thực hiện ở cấp mình. Trong đó, cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị.

Quá trình thực hiện cần lưu ý, việc thực hiện các quyết định, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này, phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ còn lại của 02 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết; tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp tổng thể hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, không làm suy giảm các động lực tăng trưởng của tỉnh. Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách; thực hiện có hiệu quả các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Thứ ba, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021; các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua vào cuối Kỳ họp thứ Hai trong tháng 11 này.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết ngay sau khi được Quốc hội thông qua và báo cáo Chính phủ quyết định thông qua một số chính sách về đầu tư thuộc thẩm quyền theo Đề án về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch xây dựng vùng huyện, các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, để sớm tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản và những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Thứ năm, các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế.

Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở đảng bộ, các ban, sở, ngành mình phụ trách.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, để phổ biến, quán triệt, triển khai đến các thành viên, hội viên và hệ thống ngành dọc bằng các hình thức phù hợp; tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn của cấp mình, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã thành công tốt đẹp.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị. Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.