VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi gặp mặt Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam nhân ngày 8/3.

Thưa đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng,

Thưa các đồng chí lãnh đạo Liên Đoàn Bống đá Việt Nam - VFF,

Thưa các vị đại biểu, các thành viên đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam thân mến!

Hôm nay, đúng vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tại Nhà Quốc hội, Tôi rất vui mừng, xúc động được gặp mặt, chúc mừng, chia vui với Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam. Nhân dịp này, Tôi xin gửi đến toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc những “Nữ chiến binh Sao vàng”, những “Cô gái Vàng” của Bóng đá Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công rực rỡ nữa cho sự nghiệp thể thao nước nhà!

Thưa quý vị đại biểu, các em thân mến,

Ngợi ca, tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành những những ngôn từ đẹp nhất:“Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ’’. Những phẩm chất cao đẹp, ngời sáng của phụ nữ Viêt Nam được kết tinh từ truyền thống của một dân tộc văn hiến và anh hùng. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ở đâu, phụ nữ Việt Nam cũng luôn nêu cao ý chí quật cường, tinh thần bất khuất đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn liền với đấu tranh vì phẩm giá con người, vì nữ quyền trước mọi áp bức, bất công, với những tấm gương tiêu biểu như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân, nữ sĩ Hồ Xuân Hương...

Trong cách mạng giải phóng dân tộc, đó là tấm gương nhà cách mạng tiền bối Nguyễn Thị Minh Khai, các anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Hoàng Ngân, Mạc Thị Bưởi, Bùi Thị Cúc, Anh hùng Nguyễn Thị Chiên, Lê Thị Hồng Gấm, Hồ Thị Bi, những nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong ở Truông Bồn, Đồng Lộc, liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm; hàng trăm nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng hy sinh thầm lặng… mà đóng góp của các mẹ, các chị đã hóa thân vào thành quả chung của độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, hòa bình cho non sông, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với hơn 50% dân số và trên 48% lực lượng lao động, phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập, cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước. Lịch sử đã chứng minh, dù bất cứ ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào phụ nữ Việt Nam luôn khẳng định được ý chí kiên cường, phẩm chất tốt đẹp, trở thành những người có vai trò đặc biệt quan trọng gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau các giá trị, cốt cách văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh phụ nữ Việt Nam duyên dáng, dịu hiền mà ẩn chứa bên trong nghị lực phi thường, ý chí mạnh mẽ, tâm hồn cao đẹp và trí tuệ sâu sắc là niềm tự hào của dân tộc ta, đất nước ta. Các mẹ, các chị, các em luôn xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang’’.

HLV Mai Đức Chung tặng Chủ tịch Quốc hội quả bóng có chữ ký của Đội tuyển nữ. Ảnh: ĐBND

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam cùng tập thể ban huấn luyện, đứng đầu là huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, đã nỗ lực không mệt mỏi với khí phách kiên cường, tinh thần quả cảm và nghị lực tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam để chinh phục một nấc thang quan trọng của đỉnh cao World Cup. Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của sự nghiệp thể thao, bóng đá nước nhà, mà của cả khu vực Đông Nam Á. Các em xứng đáng là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu, tiếp tục khẳng định và nâng tầm các giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của toàn thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, huấn luyện viên trưởng lão tướng Mai Đức Chung và toàn thể Ban huấn luyện.

Thưa quý vị đại biểu,

Những năm qua, sự nghiệp thể dục, thể thao nước nhà đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có bóng đá nói chung và bóng đá nữ nói riêng. Tính chuyên nghiệp trong quản lý và vận hành các hoạt động thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước được nâng cao. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, thu hút các doanh nghiệp có thương hiệu lớn tham gia đầu tư vào lĩnh vực thể thao. Công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường đã có sự đổi mới. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển khá sâu rộng, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Bóng đá Việt Nam đã được đầu tư bài bản hơn, có chiến lược dài hạn. Hệ thống đào tạo trẻ được chăm lo phát triển đúng hướng, những mô hình mới, cách làm sáng tạo dần lan tỏa trên nhiều địa phương. Thành tích thi đấu tại các kỳ đại hội thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tiếp tục được nâng lên. Hợp tác quốc tế về thể dục, thể thao được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Tuy nhiên, việc huy động, phân bổ các nguồn lực đầu tư cho thể dục, thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao chậm đổi mới, thiếu cơ chế đột phá cho quản lý và phát triển thể thao chuyên nghiệp. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chưa đủ mạnh để quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ nói chung và y học nói riêng vào phát triển thể chất, tập luyện, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho vận động viên còn hạn chế. Công tác tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo, chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao còn nhiều bất cập và chưa tương xứng với sự phát triển và yêu cầu phát triển của đất nước. Cơ sở vật chất - kỹ thuật, điều kiện tập luyện, chất lượng dịch vụ thể dục, thể thao còn thấp và chưa được quan tâm đúng mức.

Cùng với những hạn chế đó, thời gian qua, bóng đá nữ dường như chưa được nhìn nhận một cách công bằng so với bóng đá nam về điều kiện tập luyện, thi đấu và khen thưởng; đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và những đóng góp to lớn của bóng đá nữ đối với thể thao nước nhà. Tôi được biết, để giành được chiến thắng vinh quang thời gian qua, các nữ cầu thủ đã hy sinh, nỗ lực rất nhiều, phải vượt qua chính mình, vượt lên các định kiến xã hội. Nhiều em để có mặt tại đây hôm nay là cả một chặng đường dài nỗ lực đầy gian nan, thử thách, kể cả thuyết phục cha mẹ, gia đình về nghề nghiệp đã lựa chọn và đam mê theo đuổi, các em phải đối mặt vất vả với cuộc sống hiện tại khi đồng lương còn eo hẹp và hầu như chưa có câu trả lời đầy đủ và thích đáng cho sinh kế tương lai sau khi giải nghệ, rồi cả thời gian tập luyện, xa gia đình, rõ ràng ảnh hưởng đến thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ… Đó còn là những khó khăn trong 2 năm vừa qua do bị ảnh hưởng nhiều mặt bởi đại dịch COVID-19, nhất là sức khỏe, thể lực. Khắc phục và vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách đó, các em đã phấn đấu không ngừng ngơi nghỉ, nỗ lực vươn lên để tự khẳng định mình và đem vinh quang về cho Tổ quốc. Điều đó khiến tất cả chúng ta càng phải trăn trở, suy nghĩ về bổn phận, trách nhiệm trước sự nghiệp phát triển bóng đá nữ cả trước mắt và lâu dài, cần tháo gỡ ngay những bất cập của cơ chế, chính sách hiện tại và định hình chế độ đãi ngộ xứng đáng, bảo đảm các em có cuộc sống ổn định, yên tâm cống hiến, phấn đấu.

Khi nhắc lại điều này, tôi càng khâm phục, xúc động về kỳ tích của các cô gái vàng bóng đá Việt Nam. Câu chuyện đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua thử thách khó tin về dịch COVID-19, giành vé dự vòng chung kết World Cup là một ví dụ tiêu biểu, sinh động cho hành trình phá vỡ định kiến giới. Hình ảnh những cô gái bé nhỏ viết nên trang sử mới cho thể thao Việt đã trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp và niềm tự hào với cả dân tộc. Nhân dịp này, tôi xin được tôn vinh huấn luyện viên Mai Đức Chung, “người đàn ông của năm”, người đã kiên trì, bền bỉ xây dựng, dẫn dắt Đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam nhiều năm qua, đã ghi dấu ấn đậm nét đối với mỗi người yêu bóng đá Việt Nam. Tôi được biết Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và người thuyền trưởng dẫn dắt là huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước, có nhiều ý kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho HLV Mai Đức Chung, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất.

Thưa quý vị đại biểu,

Chúng ta vừa được trực tiếp nghe những lời tâm sự, ý kiến chia sẻ, đề xuất, kiến nghị của huấn luyện viên trưởng, của các cầu thủ, của cơ quan chức năng. Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu mà ngành thể thao đã đặt ra và hướng đến, trong đó có bóng đá nói chung và bóng đã nữ nói riêng, tôi đề nghị cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

- Cần nắm vững, nâng cao nhận thức các quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về phát triển thể dục, thể thao nước nhà nói chung và phát triển bóng đá nữ nói riêng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng được đẩy mạnh sẽ càng làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế, cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu lao động mà ở đó sẽ xuất hiện những ngành nghề mới cho phép phát huy tốt hơn những giá trị, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể dục - thể thao, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ… Khả năng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ta đã đề ra, nghị quyết Quốc hội đã thông qua, phụ thuộc rất nhiều vào hoàn thiện cơ chế, chính sách giải phóng tiềm năng, sức mạnh của mỗi con người Việt Nam, trong đó phụ nữ chiếm một nửa dân số, gần một nửa lao động xã hội, có vai trò ngày càng quan trọng. Theo đó, cần thúc đẩy phát triển đồng bộ hài hòa giữa phát triển vận động viên nam và nữ, giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Muốn vậy, phải nâng cao nhận thức từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo đến người dân, từ nhà trường, gia đình và xã hội, nhất là khắc phục bằng được những rào cản định kiến xã hội còn rơi rớt lại trong gia đình, trong những người làm cha, làm mẹ, làm chồng và rộng hơn là toàn xã hội, để thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực nói chung và phát triển bóng đá nữ nói riêng.

- Các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có vai trò quản lý nhà nước trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chiến lược phát triển thể dục, thể thao, vừa hướng vào tháo gỡ những bật cập, vướng mắc trước mắt, vừa tạo nền tảng căn cơ cho phát triển bền vững trong lâu dài. Thúc đẩy phát triển đồng bộ, hài hòa giữa thể thao quần chúng, thể thao học đường và thể thao thành tích cao, dựa trên nền tảng phát triển thể thao quần chúng, thể thao học đường để phát triển thể thao thành tích cao. Thể thao thành tích cao phải có sự đổi mới mạnh mẽ hơn về cơ chế, chính sách để tạo chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp, hiện đại, mang bản sắc dân tộc. Bóng đá được coi là môn “thể thao vua” mà mỗi thành tích, vinh quang giành được bao giờ cũng tạo hiệu ứng xã hội nhanh chóng, lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa nâng cao lòng tự hào dân tộc, khơi dậy năng lượng tích cực của mỗi người dân Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển; có đóng góp quan trọng vào định hình ngành kinh tế thể thao và nâng cao phúc lợi văn hóa cho nhân dân; trở thành một bộ phận cấu thành “sức mạnh mềm” của quốc gia-dân tộc trong hội nhập quốc tế.

Vì vậy, cần đặc biệt chú trọng ngay từ khâu phát hiện tài năng và đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao cả ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Phải đặt năng khiếu thể thao bình đẳng với các năng khiếu khác, như toán, nghệ thuật, văn học, ngôn ngữ… để sớm phát hiện tài năng, có hướng đào tạo bài bàn, không để bỏ sót, lãng phí tài năng trên lĩnh vực thể thao. Đó cũng chính là thực hiện tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng ta, thấm nhuần sâu sắc lời dạy Bác Hồ về xây dựng “một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em” (Thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên), làm cho người có năng khiếu, sở trường ở bất cứ lĩnh vực nào đều được tôn trọng, khơi dậy, phát huy đầy đủ, giải phóng tối đa các năng lực nội sinh, sẵn sàng cống hiến, dấn thân cho nghề nghiệp lựa chọn, theo đuổi và khi đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mới thật sự trở thành đột phá chiến lược để hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ

Cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, các địa phương, nghiên cứu, đề xuất những chính sách vượt trội về đầu tư Nhà nước, ưu đãi thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; có chính sách thi tuyển, đào tạo, đãi ngộ, khen thưởng phù hợp đối với lĩnh vực thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng, nhằm khích lệ, động viên, tôn vinh và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho huấn luyện viên, vận động viên yên tâm trong tập luyện, thi đấu và chuyển đổi việc làm sau khi giải nghệ. Gắn với đó là đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, lựa chọn thể thao thế mạnh, tập trung huấn luyện, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, nhất là y học phục vụ phát triển thể chất, điều kiện tập luyện, chữa trị chấn thương cho vận động viên, trong đó có vận động viên bóng đá, bảo đảm bắt kịp với xu hướng phát triển thể thao hiện đại.

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, chiến lược, định hướng phát triển bóng đá nữ ở cấp quốc gia và câu lạc bộ, các địa phương; phối hợp có hiệu quả với cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt động; có cơ chế, chính sách tập trung cho phát triển các cơ sở đào tạo trẻ, thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội; chú trọng tổ chức và nâng cao chất lượng của bóng đá nữ, với việc phát triển từ lứa trẻ, cấp câu lạc bộ và giải vô địch quốc gia nữ; tăng cường tập huấn ở nước ngoài và thi đấu giao hữu quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ.

- Các doanh nghiệp, tổ chức xã hội tiếp tục quan tâm và hỗ trợ để phát triển nền bóng đá nước nhà nói chung và đặc biệt là bóng đá nữ nói riêng, để tiến tới có giải bóng đá nữ chuyên nghiệp. Tôi mong các doanh nghiệp, nhà tài trợ tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành và tăng cường tài trợ cho các câu lạc bộ, nâng cao chất lượng giải đấu để thu hút nhiều khán giả đến sân và các cổ động viên tiếp tục dành cho đội bóng tình cảm, sự yêu mến và tin tưởng trong mọi hoàn cảnh; mong đội tuyển bóng đá nam sẽ tiếp bước đội tuyển bóng đá nữ, sớm hoàn thành giấc mơ World Cup.

Thưa các đồng chí và thành viên đội tuyển!

Với tinh thần chiến thắng chính mình, tôi mong rằng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng Ban huấn luyện luôn giữ vững bản lĩnh, tinh thần quyết thắng, ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hết mình, không được chủ quan, tự mãn,“ngủ quên trên vòng nguyệt quế’’ mà phải tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hăng say tập luyện, hoàn thiện kỹ, chiến thuật, nâng cao thể lực, để từng bước chinh phục những đỉnh cao mới ở những giải đấu tiếp theo, khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà trên trường quốc tế, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi lời chúc mừng ngành thể thao nhân kỷ niệm 76 năm ngày thể thao Việt Nam (27/03/1946 -27/3/2022), cảm ơn những người làm công tác bóng đá nói chung, bóng đá nữ nói riêng nhất là tập thể Ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chung sức đồng lòng, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm, trách nhiệm hết mình để có được nhiều kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay, góp phần khợi dậy sức mạnh nội sinh, động lực, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta có khát vọng về một Việt Nam cường thịnh, khát vọng một nền thể thao Việt Nam hùng cường, chúng ta phải luôn nuôi dưỡng khát vọng ấy và phải đồng tâm, hiệp lực hành động để biến khát vọng đó thành hiện thực. Tôi mong muốn, tin tưởng và kỳ vọng vào những chiến công mới, thành tựu mới của thể thao nước nhà trong năm 2022, trong SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!