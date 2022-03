Bài phát biểu của ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tại Lễ triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng đợt 1/2021 (Ngày 27/10/2021).

Kính thưa:

- Các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh,

- Đại diện các công ty, doanh nghiệp và các

mạnh thường quân, nhà hảo tâm,

- Các cán bộ, chiến sĩ, người dân trên địa bàn tỉnh,

- Toàn thể đại biểu tham dự buổi Lễ,

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước và tỉnh Sóc Trăng đang tập trung phòng, chống, kiểm soát đại dịch COVID-19 và tiến tới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng nhau quyết tâm thực hiện thật tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2021; là dịp hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2021) và kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Hôm nay, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đợt 1/2021.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Ngay từ những ngày đầu khi đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chăm lo cho nhân dân. Người cho rằng: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.

Khắc ghi lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giảm nghèo. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc ta.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, công tác giảm nghèo trong thời gian qua đã được các cấp uỷ, chính quyền đặc biệt quan tâm. Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 02/8/2016 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020; các cấp uỷ, chính quyền đã chủ động lồng ghép thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã vận động thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, chuyển đổi ngành nghề, mua công cụ sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn sản xuất, vươn lên thoát nghèo với số tiền và hiện vật trên 800 tỷ đồng và triển khai xây dựng và sửa chữa trên 13.000 căn nhà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bức xúc về nhà ở.

Qua đó, đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có điều kiện sản xuất, có nhà ở ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,66% (8.617 hộ), hộ cận nghèo còn 8,96% (28.987 hộ) vào cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng; thực hiện Kế hoạch số 01, ngày 23/4/2021 của Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, ngày 29/4/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức Lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2022; qua đó, đã vận động tiếp nhận được hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cố gắng, nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ trên hết, trước hết sức khoẻ, tính mạng của người dân; đồng thời, tỉnh cũng đang huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại buổi Lễ hôm nay, tỉnh Sóc Trăng vinh dự được Tổ chức Doctor Care và Tổng đài Oxy Map trao trặng 200 bình oxy, 150 đồng hồ oxy y tế, 500 mặt nạ thở và các trang thiết bị y tế trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận, biểu dương và vô cùng trân trọng đối với những đóng góp rất tích cực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức xã hội - từ thiện, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh trong thời gian qua.

Đặc biệt là trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn quan tâm, đóng góp đối với công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

Đây là những hành động, việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực để cùng chung tay với tỉnh chăm lo cho người nghèo và kịp thời phục vụ cho công tác điều trị, góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn và giảm thiểu tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; đồng thời, để kịp thời tổ chức phân bổ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, tôi đề nghị ban chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở các cấp và các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2022, đặc biệt là đợt hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 gắn với các hoạt động “Ngày Vì người nghèo” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Thứ hai, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thật tốt trong việc triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; trong quá trình rà soát, bình xét và hỗ trợ xây dựng trực tiếp, hoàn thành công trình bàn giao cho từng hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy định.

Thứ ba, công tác triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình phải đảm bảo đúng tiến độ thời gian, vệ sinh môi trường, tiêu chuẩn, chất lượng, bao che kín đáo, tránh bị tác động xấu của khí hậu, thời tiết, gây hao hụt, hư hỏng vật liệu trong quá trình thi công.

Thứ tư, tuyên truyền, vận động hộ gia đình được hỗ trợ, ngoài số tiền được hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà, gia đình đối ứng thêm tiền, ngày công hoặc huy động người thân, cộng đồng, đóng góp thêm để xây dựng nhà thêm khang trang, chất lượng và phải thường xuyên giữ gìn, bảo quản, tu bổ để sử dụng lâu dài.

Thứ năm, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc xây dựng nhà ở đối với các hộ được hỗ trợ để thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra và kịp thời nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào dịp tết Nguyên đán năm 2022. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn ban chỉ đạo cấp huyện tổ chức kiểm tra, nghiệm thu thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Thứ sáu, đẩy mạnh phát động thực hiện hưởng ứng “Ngày Vì Người nghèo” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp tục vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo, giúp đỡ người nghèo ở các địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Kính thưa các đồng chí,

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở là việc làm hết sức ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Tôi tin tưởng rằng ban chỉ đạo các cấp sẽ triển khai thực hiện công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới thật sự hiệu quả, chất lượng và đạt tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

Kính chúc quý đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!