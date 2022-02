Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử ĐBQH khóa XV.

Kính thưa các đồng chí Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia,

Kính thưa các đồng chí đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, cơ quan Trung ương,

Kính thưa các phóng viên, biên tập tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước,

Sáng nay, ngày 10/6/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành Phiên họp lần thứ bảy dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Thực hiện quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2020; căn cứ kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, hôm nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo để công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo sự phân công của đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, tôi cùng các đồng chí trong Hội đồng bầu cử quốc gia, các ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo của các Tiểu ban sẽ tham dự cùng với phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước.

Kính thưa quý đại biểu!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%, cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn và tổ chức cuộc bầu cử được thực hiện thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ. Công tác nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được dân chủ, công khai, chuẩn bị khoa học, thận trọng, đúng quy trình. Việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành đúng luật, linh hoạt, sáng tạo, nhất là tuyệt đối đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát rất phức tạp.

Công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử; công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid -19 trong quá trình chuẩn bị tổ chức vận động bầu cử và ngày bầu cử trong điều kiện rất khó khăn nhưng đă đảm bảo an toàn. Công tác tham mưu phục vụ bầu cử thực hiện đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Đặc biệt là vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương đã được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Với đội ngũ đông đảo phóng viên báo chí tham gia đưa tin có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp, các nhà báo đã đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử.

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước. Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy: càng trong khó khăn, thử thách, thì lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của dân tộc ta, nhân dân ta càng được trỗi dậy, hun đúc và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các cơ quan quản lý báo chí, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế đã dành sự quan tâm đặc biệt, tích cực tham gia đưa tin, phản ánh về cuộc bầu cử, tạo không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm và động viên cử tri trên khắp cả nước tham gia bầu cử, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử. Tôi mong rằng, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, hướng tới xây dựng một Quốc hội Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, tôi xin trân trọng về sự quan tâm lãnh đạo, chi đạo cùa Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và cả hệ thống chính trị; xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao về sự đồng thuận, ủng hộ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những nơi bị dịch Covid-19 bùng phát; sự nỗ lực của các đồng chí trong lực lượng quân đội, công an, y tế, cán bộ cơ sở và nhiều lực lượng khác đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung cùa cuộc bầu cử.

Nhân dịp này, chuẩn bị tới ngày kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên các đơn vị báo chí, mong báo chí tiếp tục truyền tải khí thế thành công của cuộc bầu cử để tiếp tục góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Xin chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể quý vị đại biểu. Chúc cuộc họp báo của chúng tác sẽ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia