Ngày 14/1/2022, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trân trọng giới thiệu toàn toàn văn bài phát biểu.

- Kính thưa đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Kính thưa các vị khách quý và toàn thể đại biểu Đại hội,

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, hôm nay tôi cùng đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương vui mừng tới dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể các đại biểu Đại hội lời chúc mạnh khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa Đại hội,

Năm năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ; vượt qua khó khăn, thách thức, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đặc biệt những tác động do dịch COVID-19 hơn 2 năm qua đối với đất nước ta là hết sức nặng nề, nhưng đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt 2,58%, quy mô nền kinh tế khoảng 363 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 3.680 USD, thu ngân sách nhà nước hơn 1,523 triệu tỷ đồng (tăng 13,4% so với dự toán), kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD (tăng 22,6% so với năm 2020), xuất siêu ước đạt 4 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,52%. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt kết quả quan trọng.

Đóng góp chung vào những kết quả đạt được có sự tham gia tích cực, thiết thực, hiệu quả của Hội Người cao tuổi các cấp. Trong 5 năm qua, Hội tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Hội phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tư tưởng, quan điểm, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cao tuổi tiếp tục được quán triệt, phổ biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với người cao tuổi. Hôm nay qua nghe Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội V, các bài cáo tham luận và phóng sự rất ấn tượng tại Đại hội, đã khẳng định Hội Người cao tuổi các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước. Nội dung hoạt động ngày càng phong phú, tổ chức Hội ngày càng mở rộng, đến nay có hơn 9,7 triệu hội viên tham gia sinh hoạt, là nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi người cao tuổi trong cả nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời Hội cũng quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả chương trình: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; hằng năm, đã phối hợp với ngành Y tế để chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho hàng triệu người cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, động viên người cao tuổi khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người cao tuổi ở khắp các địa bàn dân cư đều tích cực tham gia phòng, chống dịch. Hình ảnh những cựu chiến binh 70-80 tuổi, những cán bộ về hưu vẫn nhiệt tình tham gia phòng chống dịch, ân cần nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tham gia quyên góp ủng hộ những gia đình, địa phương khó khăn, tạo nên những hình ảnh đẹp, tình cảm ấm áp, đó là những việc làm rất đáng trân trọng, rất cần lan tỏa trong cộng đồng. Hội cũng tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Và còn nhiều cá nhân, tập thể người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” như trong báo cáo đã nêu. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã tâm huyết, trách nhiệm, tích cực trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa Đại hội,

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi, được người cao tuổi cả nước đón nhận, hoan nghênh và đồng tình cao; tuy nhiên, vẫn còn những bất cập cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, ban hành chủ trương, chính sách mới nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ sức khoẻ của người cao tuổi, khi Việt Nam sẽ được xếp là quốc gia có dân số già trong tương lai gần (theo dự báo đến năm 2030 Việt Nam sẽ có số người cao tuổi chiếm 17% dân số cả nước và đến năm 2050 tỷ lệ này là 25%).

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ: Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau". Kính trọng, bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi. Bảo trợ, giúp đỡ người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. Để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi và tổ chức Hội trong giai đoạn mới, tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội Người cao tuổi các cấp cần quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với Hội Người cao tuổi; tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi; đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: thường xuyên nhắc nhở mọi người, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải cung kính với các cụ già.

Thứ hai: Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Phát huy những kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi để tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự… Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành, đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao chất lượng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba: Hội cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, sống vui, sống khỏe; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi, nhất là người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư: Cần đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt lĩnh vực người cao tuổi tự chăm sóc; tích cực phát triển nguồn lực của Hội; nhân rộng các loại hình Câu lạc bộ, các cơ sở dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; tập trung xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Thứ năm: Người cao tuổi và tổ chức Hội tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài; động viên con cháu có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh; chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, giám sát, quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội lần này đã bầu 93 đại biểu tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành khóa VI, tôi đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tin tưởng rằng Hội người cao tuổi các cấp tiếp tục “Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); bước sang năm mới 2022 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, tôi xin gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất tới người cao tuổi trong cả nước, xin kính chúc các bậc người cao tuổi sống khỏe, sống vui và trường thọ. Chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới đạt nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

