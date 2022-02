Phát biểu khai mạc của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành tại Kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố khóa XV.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Công tác Đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và các vị khách quý;

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân thành phố!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 để xem xét, đánh giá, quyết định một số nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự kỳ họp. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân thành phố!

Kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Đất nước và thành phố vừa trải qua 6 tháng đầy khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố một mặt căng sức phòng chống dịch Covid-19, đồng thời vẫn phải tập trung cao độ để duy trì nhịp độ phát triển của kinh tế xã hội. Kỳ họp thứ 14 diễn ra khi toàn hệ thống chính trị đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, do vậy, tại kỳ họp này, cùng với việc đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, quyết nghị các nội dung để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm, 2015-2020.

Từ đặc điểm tình hình và yêu cầu trên, kỳ họp của chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận 2 nội dung sau:

Thứ nhất: Về đánh giá tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020: trong 6 tháng qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng, nỗ lực của nhân dân, Hải Phòng đã đạt được những kết quả rất tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kép: phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội.

Trải qua 6 tháng, trong đó có những ngày tháng, toàn thành phố thực hiện các biện pháp ngặt nghèo để phòng chống dịch, các hoạt động kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân thành phố đã có những nỗ lực vượt bậc và thành phố Hải Phòng đã vượt qua, đã thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Về kinh tế xã hội, trong bối cảnh kinh tế cả nước suy giảm, GDP chỉ tăng 1,81%, nhiều tỉnh, thành phố tăng trưởng âm, thì kinh tế xã hội thành phố vẫn khẳng định được vai trò dẫn đầu cả nước, kinh tế tăng trưởng 10,87%, gấp 6 lần tăng trưởng chung cả nước. Các chỉ số phát triển kinh tế chủ yếu như phát triển công nghiệp, thu ngân sách, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu hút đầu tư nước ngoài đều duy trì được mức tăng trưởng khá cao. Thành phố tiếp tục khánh thành, khởi công, triển khai nhiều công trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội thành phố. An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội được duy trì ổn định, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là việc triển khai hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ được triển khai tích cực, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác trên cả nước, dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế xã hội thành phố. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều tăng trưởng ở mức thấp hơn so với cùng kỳ, lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, các hoạt động giáo dục, văn hóa xã hội bị ngưng trệ, cuộc sống sinh hoạt của nhân dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện một số chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội còn chậm, tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo chưa đạt yêu cầu.

Thứ hai: Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ quyết định thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội trong 6 tháng cuối năm và một số cơ chế chính sách đặc thù khác của thành phố như: mức thưởng cho vận động viên thể thao thành tích cao; điều chỉnh giảm một số loại phí do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19...

Các nội dung của kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo. Do vậy đề nghị các vị đại biểu thảo luận, đánh giá kỹ càng, từ đó chúng ta sẽ có những quyết nghị đúng đắn để thông qua các đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội do UBND thành phố trình.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố quyết định không tổ chức phiên chất vấn trực tiếp. Các đại biểu chất vấn bằng văn bản gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp và chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết, trả lời bằng văn bản.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị cử tri và nhân dân thành phố tiếp tục thể hiện sự quan tâm, dành thời gian theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV.

Xin chúc các quý vị đại biểu, khách quý, cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.