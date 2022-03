Tại lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2022), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có bài phát biểu.

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng:

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình các thời kỳ!

Thưa các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang; các gia đình có công với nước, cùng đồng chí, đồng bào tỉnh Ninh Bình lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Ninh Bình-một vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng. Năm 968, sau khi thu phục 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh- Người con của quê hương Ninh Bình lên ngôi Hoàng đế, chọn Hoa Lư làm Kinh đô, đặt tên nước là Đại Cồ Việt - Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam. Qua ba triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý, Ninh Bình tự hào là Kinh đô của nước Việt trong hơn 40 năm. Năm 1822, danh xưng Ninh Bình chính thức được xác lập, với ý nghĩa là một miền quê vững chãi, bình yên.

Trải qua lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, với tinh thần yêu nước, cần cù, sáng tạo, đoàn kết, dũng cảm, kiên cường, người dân Ninh Bình đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, những thành tựu rực rỡ về kiến trúc, điêu khắc, lễ hội, nghệ thuật hát Chèo, Ca Trù, hát Xẩm, hát Văn…rất đặc sắc, làm giàu thêm kho tàng văn hóa dân tộc.

Từ khi có Đảng, truyền thống hào hùng, vẻ vang của quê hương Cố đô tiếp tục được phát huy cao độ, là nguồn động viên to lớn, giúp Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình vượt qua mọi gian khó, hy sinh để xây dựng và bảo vệ quê hương. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Ninh Bình vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc, đóng góp to lớn sức người, sức của cho tiền tuyến, cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh (tháng 4/1992 đến nay), từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã phát huy cao độ nội lực, khát vọng vươn lên, đoàn kết, đồng lòng, chung sức đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực, thúc đẩy Ninh Bình phát triển về mọi mặt, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sự đổi thay vượt bậc trên quê hương Cố đô Hoa Lư.

Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh. Nông nghiệp chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng sản phẩm tăng cao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, hầu hết các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng, năm 2021 xếp thứ 16 toàn quốc. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch có bước phát triển đột phá; phát huy và khai thác hiệu quả các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng: Chùa Bái Đính, quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Vườn Quốc gia Cúc Phương….

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có nhiều đổi mới.

Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được đổi mới, nâng cao chất lượng. Khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo tiếp tục được củng cố, tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng không ngừng tăng lên.

Sau 30 năm nỗ lực phấn đấu, những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Ninh Bình đạt được là rất đáng tự hào, để Ninh Bình hôm nay ngày thêm rực rỡ, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong những năm qua.

Thưa đồng chí, đồng bào!

Kỷ niệm 200 năm Danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh là dịp để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình ôn lại chặng đường vẻ vang đã qua, biến thành sức mạnh, thành hành động của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Bình trong chặng đường sắp tới; phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Với tinh thần ấy, tôi xin nêu một số nội dung có tính chất gợi mở để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh Ninh Bình quan tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất, Ninh Bình cần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đặc thù riêng có của mình, nhất là lợi thế vị trí kết nối khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Bắc, nằm trong tứ giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, gắn với bảo vệ môi trường phát triển bền vững; chú trọng quy hoạch liên kết vùng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định động lực phát triển của Ninh Bình là công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp ô tô và dịch vụ, du lịch chất lượng cao.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến sâu, gia tăng giá trị sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc gia, điểm đến yêu thích của du khách cả nước và quốc tế. Thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trước những diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, tỉnh cần có giải pháp phù hợp, thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ hai, trong phát triển kinh tế -xã hội phải hết sức quan tâm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, coi trọng bảo vệ môi trường. Đó vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững, trên cơ sở ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, lấy bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.

Bảo vệ môi trường hôm nay là đầu tư cho phát triển bền vững trong tương lai; không phát triển kinh tế bằng mọi giá, kiên quyết loại bỏ những dự án, hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng quốc gia Cúc Phương, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ ven biển, khu dự trữ sinh quyển. Bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, "xanh, sạch, đẹp" là một giải pháp quan trọng không chỉ cho phát triển chung của tỉnh, mà còn phục vụ đắc lực cho phát triển du lịch.

Thứ ba, phải hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa cao đẹp của vùng đất Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến trong phát triển văn hóa, xây dựng con người; phát triển du lịch; khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên,tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho mỗi người con quê hương Ninh Bình trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, tập trung phát triển nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nhiều hơn cho khoa học - công nghệ, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; quan tâm nhiều hơn nữa cho bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", chăm lo thật tốt cho các gia đình chính sách, người có công. Tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Là tỉnh nằm ở cực Nam đồng bằng sông Hồng, với vị trí chiến lược quan trọng, ranh giới của 3 khu vực Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung bộ, Ninh Bình phải hết sức quan tâm công tác quốc phòng, an ninh; chú trọng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết tốt những vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", bảo đảm ổn định xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, tăng cường và tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo nội dung Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị; qua đó, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng và quy chế làm việc. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội, trước hết là người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đồng thời khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương - giáo, bảo đảm bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tiến bộ, thực hiện tốt lời Bác đã căn dặn khi về thăm Ninh Bình là "Phải đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng, đoàn kết lương giáo… Đoàn kết chặt chẽ để thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội…".

Thưa đồng chí, đồng bào!

Phát huy truyền thống quê hương Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến và những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy, phát huy hào khí Cố đô, chủ động, sáng tạo, với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới, xây dựng Ninh Bình phát triển bền vững, trở thành tỉnh giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh".

Chúc các quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí tỉnh Ninh Bình mạnh khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Võ Văn Thưởng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư