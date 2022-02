Trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với chủ đề "Phụ nữ Công an nhân dân - bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giàu lòng yêu thương".

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết với chủ đề "Phụ nữ Công an nhân dân - bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giàu lòng yêu thương". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam. Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Ngày 8/3/1965, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (1910 - 1965), Bác đã dành tặng phụ nữ Việt Nam bức trướng thêu 8 chữ vàng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”. Sự đánh giá của Người đối với phụ nữ đã được chứng minh trong những trang sử oai hùng đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Là một bộ phận quan trọng của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân (CAND) đã không ngừng phát huy truyền thống “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”, cống hiến sức mình, có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND.

Nữ Cảnh sát giao thông ghi dấu ấn tại các sự kiện quan trọng của đất nước.

Cách đây hơn 76 năm, khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà vừa mới ra đời, cũng là thời điểm lực lượng CAND mới được thành lập đã lập nên nhiều thành tích xuất sắc, trấn áp nhiều tổ chức phản động chống chính quyền, vô hiệu hoá hoạt động chống phá của các thế lực nội phản câu kết với giặc ngoại xâm, làm thất bại âm mưu của kẻ thù, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Trong dòng chảy lịch sử đó, với bao chiến công, thành tích to lớn của toàn lực lượng, càng không thể phủ nhận vai trò, vị trí của phụ nữ CAND, những tấm gương nữ chiến sỹ Công an tiêu biểu đã xuất hiện và trở thành tượng đài bất tử trong lòng nhân dân. Người nữ Anh hùng trẻ tuổi Võ Thị Sáu với hình ảnh ngắt một đóa hoa cài lên mái tóc, hiên ngang ra trường bắn đã làm run sợ những tay súng của thực dân Pháp.

Và cùng với đó trong suốt 2 cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc đã xuất hiện những nữ anh hùng CAND Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lợi, Mai Thị Non, Mai Thị Rân, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Lài, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Thảo (biệt danh Sáu Thảo) Ngô Thị Huệ (biệt danh Minh Hiệp),... Các nữ chiến sỹ an ninh điệp báo nằm vùng đã kiên cường, gan dạ, bền bỉ, mưu trí trong cuộc chiến đấu cam go, ác liệt và nhiều chị đã thầm lặng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển, hòa chung trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước, phụ nữ CAND đã khẳng định được thế mạnh và tiềm năng của mình, có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của toàn lực lượng.

Hội Phụ nữ Bộ Công an đồng hành cùng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trên mặt trận đấu tranh chống các thế lực thù địch, phụ nữ CAND quán triệt quan điểm an ninh chủ động, trực tiếp tham gia, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng tình báo, gián điệp, phản động và số cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước; luôn thể hiện được tinh thần quyết chiến, quyết thắng; có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, chỉ đạo và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Trong công tác bảo đảm TTATXH, các nữ chiến sĩ CAND đã cùng CBCS toàn lực lượng triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự, có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm kinh tế; tội phạm về ma túy, tham nhũng, buôn lậu; tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được nhân dân tin tưởng, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Nhiều đồng chí đã trực tiếp tham gia phá án với vai trò là những điều tra viên, trinh sát, đặc nhiệm; công việc đòi hỏi sự mưu trí, dũng cảm, đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn. Với ý thức trách nhiệm cao nhất, các đồng chí luôn chủ động khắc phục khó khăn gian khổ, thường xuyên công tác xa nhà, sẵn sàng chiến đấu, triệt phá nhiều tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tham gia truy bắt nhiều đối tượng nguy hiểm; chủ động phát hiện và đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, có vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; cùng đồng chí, đồng đội điều tra, khám phá nhiều vụ “đại án” kinh tế nghiêm trọng, góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân với công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và vai trò của lực lượng CAND.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bộ máy CAND đã được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, bảo đảm hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng nấc, trung gian, triển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí, bố trí cán bộ theo 4 cấp, tăng cường điều động cán bộ cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở; đã có hàng trăm chị em phụ nữ xung phong về công tác tại các xã khó khăn, phức tạp về ANTT, địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, được rèn luyện qua thực tiễn công tác, chiến đấu tại cơ sở.

Phụ nữ CAND luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, TTATXH tại cơ sở.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và phức tạp xảy ra, nhất là tại các địa phương phía Nam, đã có hàng nghìn hội viên phụ nữ trong hai màu áo vừa là bác sỹ, vừa là chiến sỹ tạm gác lại hạnh phúc cá nhân, cuộc sống gia đình lên đường tham gia chống dịch. Phụ nữ CAND còn là nguồn nhân lực quan trọng trong việc rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Trong thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ Công an tiêu biểu, nêu cao phẩm chất người Công an cách mạng, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì an ninh trật tự của Tổ quốc, bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng.

Phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đã tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, hội viên phụ nữ CAND thi đua rèn luyện, lập thành tích đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Với số lượng hiện nay cán bộ nữ chiếm 15% biên chế toàn lực lượng, trong 5 năm qua, đã có hàng vạn lượt cán bộ nữ được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Nhiều đồng chí có học hàm, học vị, có trình độ và kinh nghiệm đã tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần tổng kết thực tiễn, xây dựng và hoàn thiện lý luận CAND, trong đó có 10 nữ Phó Giáo sư và gần 180 nữ Tiến sỹ CAND.

Nhiều đề tài đã nghiệm thu, được đánh giá loại xuất sắc, ứng dụng vào thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng. Tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp chiếm hơn 10% trong tổng số lãnh đạo, chỉ huy các cấp; 10 đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong CAND.

Hầu hết các đồng chí nữ lãnh đạo đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác, chiến đấu; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, đi đầu trong công tác cũng như trong các phong trào thi đua, có phương pháp chỉ đạo, quản lý khoa học, tổ chức, thực hiện hoạt động thực tiễn có hiệu quả; đồng thời có năng lực điều hành các hoạt động, có khả năng quy tụ CBCS, có uy tín với quần chúng và hoàn thành trọng trách được giao.

2. Trong tình hình hiện nay, để tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, các cấp hội phụ nữ và hội viên cần luôn nhận thức rằng, bên cạnh những thuận lợi, cũng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra hết sức nặng nề; yêu cầu, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ nói chung, mỗi cán bộ, hội viên Hội phụ nữ nói riêng cần phải đoàn kết, chung sức, chung lòng, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện kỹ năng công tác, tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các cấp Hội cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phong trào theo hướng tập trung về cơ sở với những nội dung sâu sắc, thiết thực, hiệu quả để phong trào phụ nữ phát triển bền vững, để phụ nữ CAND ngày càng tiến bộ với ba tiêu chí trọng yếu, đó là “Bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giàu lòng yêu thương”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, cụ thể:

Thứ nhất, đối với tiêu chí “Bản lĩnh vững vàng”, phụ nữ CAND cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường đi cơ sở, xung phong nhận và giải quyết những công việc tồn đọng, phức tạp. Bản lĩnh ở đây còn nói đến tinh thần kiên quyết tiến công tội phạm và bền gan, vững chí trước tất cả mọi khó khăn gian khổ cũng như những viên đạn bọc đường luôn luôn bủa vây cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung, lực lượng nữ CAND nói riêng.

Để làm được điều này, đòi hỏi phụ nữ CAND cần phải quyết tâm thi đua, năng động, sáng tạo để có bước chuyển biến về nhận thức và hành động, luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND làm mục tiêu phấn đấu; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi nữ CBCS, nhất là thế hệ trẻ cần thấm nhuần tư tưởng ý chí, “tự lực, tự cường”, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra.

Tiếp tục noi theo tấm gương chiến đấu quên mình, nghị lực sống và ý chí kiên cường của các thế hệ đi trước để làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chính bản thân mình. Mỗi nữ chiến sỹ trẻ xác định cần phải rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức để có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thứ hai, nói đến tiêu chí “Tinh thông nghiệp vụ” chính là tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, sở trường. Cùng với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phụ nữ CAND cần tích cực học tập để nâng cao trình độ đạt tiêu chuẩn “tự tin” và đáp ứng mọi yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Phụ nữ CAND phải xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, đi đầu trong tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến công tác, dám nghĩ, dám làm, tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác. Mỗi hội viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, trong đó chú trọng phát huy những đặc tính của giới nữ như: cần cù, chịu khó, tỷ mỷ, cẩn thận, từ đó vươn đến khả năng làm chủ khoa học công nghệ, kỹ thuật nghiệp vụ, ngoại ngữ và pháp luật để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Phải tiến quân vào “khâu yếu, việc khó”, nhất là trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác, chiến đấu của đơn vị, phục vụ tốt yêu cầu đấu tranh với các loại đối tượng trong tình hình mới. Cần đăng ký, xây dựng nhiều công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận phù hợp với năng lực và sở trường của chị em để đáp ứng yêu cầu cấp bách, đột xuất trong công tác chiến đấu, cũng như phục vụ nhân dân.

Thứ ba, nói đến tiêu chí “Giàu lòng yêu thương” là phải biết tôn trọng nhân cách con người, biết cảm hóa, khoan dung, độ lượng; có thái độ kính trọng, lễ phép, chuẩn mực, lịch sự khi tiếp xúc với nhân dân và nêu cao tinh thần tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Đối với đồng chí, đồng đội thì yêu thương, giúp đỡ, đồng cảm và sẻ chia khó khăn; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng tâm, nhất trí, hỗ trợ nhau.

Đối với người lầm đường lạc lối phải biết dùng chính sách cảm hóa, khoan dung, hết sức nhân văn để làm tốt thiên chức của những người “gieo mầm thiện lương”, tìm lại nhân cách cho các phạm nhân. Như vậy, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi phụ nữ CAND cần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", ra sức thi đua bồi đắp cho bản thân tinh thần tương thân, tương ái, giàu lòng yêu thương thể hiện ở việc tích cực thực hiện phong trào an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng, góp phần tham gia các chính sách xã hội lớn của Đảng, Nhà nước và xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân.

Tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, xã hội tình nghĩa; trong đó, tập trung vào những hoạt động được tổ chức với quy mô lớn, ở địa bàn trọng điểm nơi các đơn vị đóng quân với hình thức quyên góp, xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khoẻ, hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

Đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động dân vận kết hợp gặp gỡ, vận động đối tượng cá biệt ở các địa bàn “điểm nóng” về ANTT, phục vụ một số yêu cầu nghiệp vụ công tác Công an. Tích cực tham gia các hoạt động chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên khắp mọi miền đất nước.

Mỗi nữ chiến sỹ CAND phải biết yêu thương bản thân mình, trau dồi, rèn luyện những kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân, kỹ năng nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình một cách khoa học, hiện đại, xứng đáng là người giữ lửa và cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ vận động chị em phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững vì tương lai của các thế hệ CBCS CAND sau này.

Viết tiếp những trang lịch sử anh hùng vẻ vang của thế hệ đi trước là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của thế hệ hiện nay. Và mỗi người nữ chiến sỹ CAND xác định như người giữ lửa và truyền ngọn lửa ấm để cùng chung tay góp sức trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an