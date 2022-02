Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX.

Thưa Chủ tọa kỳ họp! Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh! Thưa toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh Bắc Giang!

Hôm nay, tôi rất phấn khởi về dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX. Trước hết, tôi chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ủng hộ, dành cho tôi sự tín nhiệm để tôi được tham gia làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV của tỉnh Bắc Giang. Đây là điều kiện để tôi vừa thực hiện được nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó, vừa góp một phần công sức xây dựng quê hương Bắc Giang giàu mạnh. Tôi trân trọng gửi đến các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chào thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp thành công rực rỡ.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh!

Năm 2021 diễn ra với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Những tháng đầu năm, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thì đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và diễn biến rất phức tạp. Bắc Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch này.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn vất vả khi cùng một lúc thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ quan trọng: Tập trung tổng lực cho công tác chống dịch Covid-19; chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phát triển KT - XH. Tuy nhiên, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đối diện với những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết tâm sắt đá, chủ động, linh hoạt, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo và trở thành điểm sáng của cả nước về thực hiện "mục tiêu kép".

Bắc Giang là tỉnh đầu tiên có dịch bùng phát nhanh trong khu công nghiệp (KCN), điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương; chủ động, kịp thời đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, sát với tình hình diễn biến dịch bệnh. Lãnh đạo tỉnh đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp lớn để phục vụ công tác chống dịch; giữ lại trên 60 nghìn công nhân ngoài tỉnh, không để dịch lây lan sang các địa phương khác. Đây là quyết định khó khăn, nhưng đã được thực tiễn chứng minh là sáng suốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và thể hiện tinh thần "Bắc Giang vì cả nước".

Nhiệm vụ phong tỏa, cách ly, xét nghiệm, truy vết, điều trị bệnh nhân được tiến hành bài bản, sáng tạo, hiệu quả, giúp chúng ta sớm kiểm soát được tình hình. Bắc Giang đã phát huy rất tốt tinh thần “4 tại chỗ” (lực lượng, chỉ huy, phương tiện, hậu cần tại chỗ), huy động tối đa các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Bắc Giang cũng là tỉnh lần đầu tiên áp dụng mô hình "sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ", một cung đường hai điểm đến đối với khu công nghiệp mang lại kết quả tốt.

Tại Bắc Giang, giữa lúc cao điểm chống dịch quyết liệt và căng thẳng cũng là lúc một mùa vải thiều bội thu đến độ thu hoạch. Trong thời gian ngắn, lãnh đạo chủ chốt, các cấp, ngành trong tỉnh đã vào cuộc khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương hỗ trợ cho nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh duy trì chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa sản phẩm vải thiều lên 6 sàn thương mại điện tử và xuất khẩu sang các thị trường chất lượng cao như: Nhật Bản, Mỹ, châu Âu; mạnh dạn và kịp thời nói không với xu thế “giải cứu vải thiều” để giữ thương hiệu và giá trị sản phẩm… Đây là những cách làm mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả bảo vệ quyền lợi người dân; sự năng động, sáng tạo và tầm nhìn của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, sự vào cuộc có hiệu quả của các cơ quan liên quan trong tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhân dân và người lao động Bắc Giang đã đoàn kết, bình tĩnh, tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, Đảng chăm lo cho nhân dân; nhân dân tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng. Trên toàn tỉnh đã xuất hiện đồng loạt những tấm lòng thơm thảo, sẵn sàng cưu mang, đùm bọc, sẻ chia trên tinh thần đồng bào. Những siêu thị 0 đồng, ATM gạo, sự quyên góp cho công nhân các khu công nghiệp và quỹ vắc-xin của các cụ già, cháu nhỏ là những nghĩa cử gây xúc động lòng người. Trong gian khó, tinh thần đoàn kết và sức mạnh vô địch của nhân dân lại một lần nữa được khẳng định. Đây chính là cội nguồn thắng lợi và là bài học kinh nghiệm bất hủ của Đảng ta.

Bằng nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh và sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của Trung ương và các tỉnh bạn, Bắc Giang đã nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, thiết lập trạng thái bình thường mới. Dịch bệnh lắng xuống cũng là lúc Bắc Giang chung tay hỗ trợ các địa phương bạn. Trên 300 tấn lương thực, thực phẩm Bắc Giang chi viện cho nhân dân các tỉnh bùng phát dịch. Hàng trăm y, bác sĩ nhiều kinh nghiệm, chấp nhận khó khăn gian khổ đã hăng hái lên đường vào Nam mang theo tinh thần chống dịch như chống giặc. Những hình ảnh, thước phim trên phương tiện truyền thông mà chúng ta thấy được thời gian qua đã phác họa một Bắc Giang đoàn kết, nhân ái, kỷ luật, kỷ cương; một lòng quyết tâm thực hiện mục tiêu bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Đây chính là điểm sáng nổi bật, được lãnh đạo Trung ương và nhân dân cả nước ghi nhận.

Cùng với công tác phòng, chống dịch, Bắc Giang cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công chung của cả nước. Mặc dù diễn ra trong thời gian đỉnh điểm của dịch bệnh song tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, xây dựng các phương án, vận dụng linh hoạt, nên cuộc bầu cử diễn ra an toàn, theo đúng kế hoạch. Nhiều việc chưa từng có tiền lệ nhưng đã được triển khai thực hiện rất hiệu quả, như việc cử thành viên tổ bầu cử mang trang phục bảo hộ, đưa hòm phiếu đến từng nhà dân, khu vực cách ly, phong tỏa để mọi cử tri được thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng. Có thể nói, đây là những hình ảnh, việc làm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân về một chính quyền phục vụ nhân dân; đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, chung sức giữa chính quyền và nhân dân trong mọi thời điểm, nhất là khi gian khó.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song thời gian qua Bắc Giang luôn kiên trì, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tiếp tục phát triển; các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh chóng sau khi dịch được kiểm soát và từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Bắc Giang vẫn là tỉnh có môi trường đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nên thu hút đầu tư tăng mạnh, đặc biệt là nguồn vốn FDI đạt trên 700 triệu USD, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2020, đứng thứ 8 cả nước; thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 7 đạt trên 7.700 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, đạt hơn 85% dự toán; giá trị xuất khẩu 7 tháng tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nhưng tỉnh nhà vẫn tiêu thụ được 215.000 tấn vải thiều, đạt doanh thu hơn 6.800 tỷ đồng, là một điều đáng mừng. Các chỉ số đánh giá về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đều có sự cải thiện, chỉ số PCI tăng 13 bậc so với năm trước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Có thể nói, thành công của Bắc Giang thời gian qua là bài học kinh nghiệm quý cho cả nước trong việc thực hiện “mục tiêu kép”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua.

Thưa các vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh Bắc Giang là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, HĐND tỉnh sẽ ban hành nhiều nghị quyết, tạo lập thể chế, hành lang pháp lý cho hoạt động của HĐND tỉnh và sự phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Tôi mong rằng các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình phát triển KT - XH của đất nước và địa phương; chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND. Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo các nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau kỳ họp, tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt chương trình hành động và lời hứa trước cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua hoạt động của HĐND, các đại biểu HĐND sẽ góp phần rất quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH , bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại mà Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thưa các vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh!

Vừa qua, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thành công rất tốt đẹp. Quốc hội đã bầu ra các chức danh chủ chốt của Nhà nước với tín nhiệm cao và cá nhân tôi được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao. Đây là sự kiện quan trọng, kiện toàn nhân sự cho bộ máy nhà nước, tạo động lực và khí thế để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Quốc hội cũng thống nhất nhận định tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến hết sức phức tạp; từ đó ban hành Nghị quyết trao thêm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch. Tôi cũng mong các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang lĩnh hội tinh thần đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện tốt 11 nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong các báo cáo của tỉnh trước HĐND. Tham gia với HĐND, tôi nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

Thứ nhất, Bắc Giang cần tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Thứ hai, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn đang diễn biến hết sức phức tạp, những thành công trong kiểm soát dịch bệnh của Bắc Giang là rất đáng biểu dương, nhưng không vì thế mà chủ quan, thỏa mãn; tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hiện nay là phải bảo vệ vững chắc thành quả đã đạt được; chủ động hoàn thiện các kịch bản, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời sinh phẩm, vật tư, trang bị y tế để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới; thực hiện có hiệu quả chiến lược vắc-xin; bảo vệ an toàn cho các khu vực không có ca nhiễm; quản lý chặt chẽ việc người dân di chuyển từ vùng có dịch về địa phương. Cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch trên cơ sở kế thừa những bài học kinh nghiệm đã có của Bắc Giang và của các địa phương khác. Có giải pháp căn cơ, đồng bộ để vừa sản xuất vừa chống dịch trong trạng thái bình thường mới, nhất là trong các khu công nghiệp.

Thứ ba, tập trung thực hiện các kế hoạch và giải pháp phát triển KT-XH đã đề ra; kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, lưu thông, xuất khẩu hàng hóa. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn để nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển KT-XH. Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược phát triển địa phương; phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá, trục lợi.

Thứ tư, tăng cường ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tạo lợi thế phát triển, như: Đẩy nhanh việc chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; áp dụng công nghệ xanh vào sản xuất; hỗ trợ nông dân bán sản phẩm trên các sàn giao dịch điện tử và xuất khẩu ra nước ngoài…

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác; đặc biệt là phòng, chống tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…Tăng cường giám sát của HĐND đối với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt là đối với các vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thứ sáu, làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm an toàn xã hội; nắm bắt tình hình ở những vùng khó khăn, đặc biệt là những nơi vừa bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19 để giải quyết kịp thời. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và nắm bắt nhanh dư luận, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; định hướng thông tin, truyền thông bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc và phát triển bền vững của tỉnh trong tình hình mới.

Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Với trách nhiệm là ĐBQH tỉnh Bắc Giang, cá nhân tôi sẽ luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển, nhân dân Bắc Giang có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tôi mong rằng cử tri trong tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ để tôi và các đại biểu trong đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa, tôi chúc Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết, vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chúc các vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!