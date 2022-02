Trân trọng giới thiệu bài viết: “Năm lời thề thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.