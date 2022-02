Sáng 25/6, tại Trụ sở HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Thanh.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý.

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin chuyển lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và chúc mừng các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã trúng cử với tín nhiệm rất cao. Chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!



Vượt lên trên mọi khó khăn của đại dịch COVID-19, gần 70 triệu cử tri của cả nước bằng cả trái tim yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,6% cao nhất từ trước đến nay và đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội và cơ bản đủ đại biểu HĐND các cấp. Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá rất cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Ninh Bình. Cuộc bầu cử đã được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 99,57%, là tỉ lệ cao nhất trong các cuộc bầu cử của tỉnh từ trước đến nay. Chúng ta đã bầu đủ số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội (6 đại biểu), đại biểu HĐND cấp tỉnh (50 đại biểu); HĐND cấp huyện (260 đại biểu) và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã (đạt 99,07%). Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải bầu thêm, bầu lại. Tỷ lệ tín nhiệm đối với các đại biểu đều rất cao.

Những con số và sự kiện đó đã phản ánh sự thành công trong công tác triển khai và kết quả bầu cử của tỉnh Ninh Bình. Nói một cách ngắn gọn nhất về cuộc bầu cử lần này, được khái quát ở 30 chữ: "Vượt khó, quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo, dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, quy mô, chất lượng, thực sự là ngày hội toàn dân".

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia, tôi trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn tới nhân dân, cử tri, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh và các tổ chức bầu cử các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, chủ động sáng tạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Trong hơn một năm qua, tình hình dịch bệnh đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các ngành dịch vụ, du lịch, các chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với tinh thần càng trong khó khăn, thách thức, chúng ta lại càng khẳng định được sức mạnh, ý chí vươn lên. Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín đồng loạt nâng triển vọng lên mức tích cực.

Đối với tỉnh Ninh Bình, trong điều kiện khó khăn như vậy nhất là tỉnh đang có thế mạnh về phát triển du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 song kinh tế vẫn tiếp tục phát triển, nông nghiệp được mùa, công nghiệp tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước, an sinh xã hội và đời sống nhân dân vẫn được bảo đảm, quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Tại kỳ họp thứ nhất này, HĐND tỉnh với vị trí quan trọng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương tiến hành xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự bộ máy chính quyền của tỉnh để bắt đầu một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn mới, trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Trước hết, tôi trân trọng chúc mừng các đồng chí vừa được Kỳ họp tín nhiệm bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân. Tôi tin tưởng và chúc các đồng chí trong nhiệm kỳ tới luôn nhận được sự ủng hộ của các đại biểu HĐND, các cơ quan, tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh cần tiếp tục bắt tay ngay vào tổ chức kỳ họp giữa năm để xem xét, quyết định những vấn đề về kinh tế, xã hội, những quyết sách cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Tôi mong muốn những nghị quyết, những chính sách của HĐND tỉnh Ninh Bình được ban hành trong nhiệm kỳ này sẽ là bước hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp của tỉnh ta đi vào cuộc sống.

Tôi mong muốn các đại biểu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật; thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động phù hợp với những thay đổi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là các đại biểu mới tham gia lần đầu để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương với tinh thần tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua các thời kỳ, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân, cử tri trong tỉnh, tôi tin tưởng HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đoàn kết, thống nhất, đổi mới, tập trung trí tuệ, phát huy bản lĩnh của các đại biểu HĐND để có những quyết sách sát thực tiễn, phù hợp với tình hình của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.Tôi cũng mong muốn, trong việc đổi mới hoạt động của HĐND và UBND, chúng ta thực hiện phương châm UBND tôn trọng HĐND và HĐND đồng hành cùng UBND.

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và các đồng chí thành viên của Ban bầu cử từ tỉnh đến cơ sở; cảm ơn MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tri trong tỉnh đã tín nhiệm tôi và tạo điều kiện cho tôi được tiếp tục ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Ninh Bình. Một lần nữa, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta sẽ thu được nhiều thành tựu lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Với tinh thần vạn sự khởi đầu nan, kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ nhất hôm nay sẽ tạo tâm thế cho chúng ta thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trước khi dừng lời, tôi xin chúc toàn thể các vị đại biểu HĐND, các vị khách quý, cùng toàn thể quý vị đại biểu có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công. Chúc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Thị ThanhỦy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Theo nbtv.vn