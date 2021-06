Toàn văn chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hiện nay, trước những diễn biến mới tình hình dịch bệnh trên cả nước, số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao tại một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương...; số lượng người dân thường xuyên di chuyển, giao thương qua các địa phương còn các ổ dịch lưu hành, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi trở lại Thành phố.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ; ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 358-TB/TU ngày 21/6/2021 của Thành ủy Hà Nội, để tiếp tục giữ vững được những kết quả như hiện nay, kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố trong đó tiếp tục kiên định tinh thần “chống dịch như chống giặc”; lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở với cấp ủy, tổ chức Đảng là hạt nhân phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn và đối tượng được phân công quản lý; trong đó có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng chức năng (nhất là lực lượng công an ở cơ sở), phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Tổ COVID cộng đồng, huy động sự ủng hộ, hưởng ứng, hợp tác tích cực và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của mọi người dân.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5k + vắc xin” và tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch; đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... phải thực hiện nghiêm yêu cầu về kiểm tra và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19. Phòng ngừa phải chủ động, tích cực, phát hiện phải sớm, khoanh vùng, cách ly phải nhanh, điều trị phải hiệu quả, xử lý dứt điểm nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống, sản xuất kinh doanh cho người dân.

3. Tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực cách ly tập trung; quản lý, giám sát chặt chẽ với người đang thực hiện cách ly y tế tại gia đình, theo dõi sức khỏe với các trường hợp kết thúc cách ly.

4. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế online trong thời gian 24 giờ khi quay trở về Thành phố; tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; không tổ chức tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Khuyến cáo Nhân dân Thủ đô thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước, các địa phương vẫn còn ghi nhận các ổ dịch, chỉ di chuyển qua các địa phương còn có dịch trong trường hợp thật sự cần thiết.

5. Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, UBND các quận huyện thị xã tăng cường tổ chức các chốt trực cố định tại các bến tàu, bến xe liên tỉnh, các chốt trực lưu động tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô để kiểm soát toàn bộ lưu lượng các phương tiện vận tải hành khách, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, trong đó có các tỉnh vẫn còn ca mắc COVID-19.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tình hình, diễn biến dịch bệnh tại các điểm đi và đến trước mỗi chuyến bay, các chỉ đạo của UBND Thành phố (khai báo y tế, theo dõi sức khỏe hàng ngày,…) trong khu vực nhà ga sân bay để hành khách kịp thời cập nhật; kiểm soát danh sách hành khách trên các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong thời gian qua.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp chính quyền cơ sở, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức sàng lọc chủ động tại các bến tàu, bến xe (lấy mẫu, xét nghiệm lái xe các tuyến đường dài, liên tỉnh), nhà ga sân bay và các khu vực có nguy cơ cao để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, đề xuất phương án phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả.

6. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe của Nhân dân, vừa đảm bảo phát triển hoạt động kinh tế, từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND Thành phố cho phép một số hoạt động như sau:

​​- Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực): Khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người,....

​​- Sân tập golf, sân golf: Chủ cơ sở, nhân viên, các lực lượng phục vụ, khách hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, chịu trách nhiệm nếu để phát sinh lây nhiễm trong cơ sở; yêu cầu khai báo y tế bằng mã QRCode, sử dụng ứng dụng Ncov, Bluezone bắt buộc, đối chiếu thông tin của khách hàng (khai báo y tế, check in); hàng ngày lập danh sách khách hàng, người tiếp xúc gần trong cùng thời điểm để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết. Chủ động sắp xếp phương án nhân sự, không bố trí, phục vụ tại các khu vực thay đồ, tắm tại sân.

7. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công tổ chức kiểm tra: Việc gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở trong đôn đốc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thành phố và đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại cơ sở dịch vụ khi nới lỏng các biện pháp (thực hiện thông điệp 5K, yêu cầu khai báo y tế bằng mã QRCode, ngồi giãn cách, tấm chắn, thời gian đóng/mở cửa... và các quy định khác của Thành phố); kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch; tổ chức tuyên truyền, có biện pháp phù hợp, không để tình trạng tụ tập đông người đối với các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên.

8. Trưởng Ban Chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra vi phạm thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.