Chúng ta có thể về đích chậm hơn một số nước Âu Mỹ cỡ 5-6 tháng về tiêm vaccine, về đạt miễn dịch cộng đồng. Nhưng chậm mà chắc.

LTS:Nối tiếp bài “Đừng chê trách Việt Nam tiêm vắc-xin chậm”, góc nhìn dưới đây của ông Đỗ Cao Bảo, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT về cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ và đồng cảm.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả và đã đăng trên trang cá nhân. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc:

Gần đây chúng ta hay nhận được những lời than vãn: “trong khi nhiều nước Âu, Mỹ đã tiêm vaccine được trên 50% dân số, họ gần đạt miễn dịch cộng đồng thì Việt Nam chúng ta vẫn đang oằn mình chống dịch”, “cuộc sống của họ sắp trở lại bình thường, họ sắp sướng rồi, còn chúng ta vẫn đang chạy theo truy vết, cách ly, giãn cách xã hội”, “chúng ta chỉ thắng một trận chiến, còn họ thắng cả cuộc chiến”.

Tôi muốn viết đôi dòng cho những ai đã, đang và sắp than vãn, chê trách, so sánh như trên (dù đã viết ra, nói ra hay chỉ là trong suy nghĩ trong đầu) mấy điều tâm huyết sau:

Hãy nhớ lại suốt 15 tháng qua, các quốc gia ấy đã oằn mình chống dịch, đã phải lockdown (lệnh đóng cửa) cả nước, cả thành phố nhiều lần, mọi hoạt động gần như bị đình trệ.

Còn chúng ta, hầu hết người dân vẫn được sống cuộc sống bình thường, đi làm, đi ăn nhà hàng, đi cafe, đi thăm bạn bè, thăm người thân, đi dã ngoại, đi về thăm quê, thậm chí đi xem bóng đá nữa.

Nên nhớ 15 tháng nhé, không ít đâu. 15 tháng ấy quý giá lắm, hãy trân trọng nó! Hãy tri ân những người đã gìn giữ cho chúng ta 450 ngày thanh bình ấy.

Đừng quên rằng các quốc gia ấy đã trải qua một năm 2020 kinh tế tồi tệ, tăng trưởng âm, ít thì -2,8%, -3,5%, vừa thì -5,4%, -8,2%, còn nhiều thì -9,9%, -11,0%. Còn chúng ta, kinh tế tăng trưởng dương +2,9%, thuộc nhóm quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đừng quên rằng quý 1/2021,Việt Nam chúng ta tăng trưởng +4,48%, cao nhất Đông Nam Á (trong khi một số nước khác vẫn tiếp tục tăng trưởng âm). Cách đây có mấy ngày thôi, S&P Gloabl Rating vẫn dự báo năm 2021 kinh tế Việt Nam tăng trưởng +8,5%.

Đừng quên rằng đến giờ phút này các quốc gia ấy đã có đến 500-700 ngàn người, hàng triệu, thậm chí vài chục triệu người đã bị nhiễm Covid-19, mà cho đến giờ nền y học thế giới vẫn chưa biết rõ hậu quả lâu dài ảnh hưởng đến sức khoẻ của những người nhiễm covid như thế nào.

Đừng quên rằng đến giờ phút này các quốc gia ấy, tính riêng mỗi quốc gia đã có đến 20-30 ngàn, 70-80 ngàn, 120 ngàn, thậm chí 600 ngàn người đã vĩnh viễn nằm xuống vì con Covid-19 quái ác, cao hơn 500 lần, thậm chí 13.000 lần Việt Nam chúng ta.

Mạng người quí lắm, không có gì có thể so sánh được đâu.

Thời điểm này, cả nước đang oằn mình chống chọi với đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Bắc Giang, Bắc Ninh đang cần sự hỗ trợ, giúp sức của cả nước. Hãy sát cánh với Chính phủ, với ngành ytế chung tay chống dịch, đẩy lùi và dập tắt dịch, để cả nước rảnh tay tập trung vào chiến dịch tiêm vaccine lớn chưa từng có.

Hãy tin rằng, rồi chúng ta cũng sẽ hoàn thành tiêm chủng cho 70% dân số, đạt miễn dịch cộng đồng chậm nhất là cuối quý 1/2022. Vâng chúng ta có thể về đích chậm hơn một số nước Âu Mỹ cỡ 5-6 tháng về tiêm vaccine, về đạt miễn dịch cộng đồng.

Chậm 5-6 tháng nhưng đổi lại 15 tháng bình an, đổi lại sinh mạng của người dân, đổi lại kinh tế không tăng trưởng âm, kinh tế vẫn tiến lên. Đấy làm một sự đánh đổi rất đáng giá, rất sáng suốt.

Thế cho nên lúc này, không phải là lúc than vãn, than thở, chê trách, hãy nói lời cảm ơn từ đáy lòng đến Chính phủ, đến ngành y tế, đến các bác sĩ, các điều dưỡng viên, các chiến sĩ quân đội...., những người đã cho chúng ta có 15 tháng bình an giữa đại dịch toàn cầu, cho đất nước ta có cơ hội bứt phá vượt lên và rút ngắn khoảng cách về kinh tế với các quốc gia khác, tạo thế và lực mới cho những chặng đường tiếp theo.

Đỗ Cao Bảo (Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT)