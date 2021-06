Sự đóng góp của chúng ta là động lực để Chính phủ, Bộ Y tế và các đơn vị được cấp phép tự tin, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có được nguồn vắc-xin cho toàn dân Việt Nam.

LTS: Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 được ra mắt, là minh chứng của tấm lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, của trái tim kết nối trái tim hàng triệu triệu người Việt Nam.

Nhưng không có nghĩa, doanh nghiệp góp tiền cho Quỹ là để mong được ưu tiên tiêm vắc-xin.

Dưới đây là góc nhìn của ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Le Invest về câu chuyện góp tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin:

Tôi và nhiều bạn đã đóng góp một phần cho Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 quốc gia. Tôi không hề nghĩ rằng, khi đóng góp thế, tôi có thể được ưu tiên tiêm vắc-xin vào một lúc nào đó. Tôi không thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các doanh nghiệp đóng góp lớn cho Quỹ Vắc-xin có quyền đề nghị Nhà nước ưu tiên tiêm vắc-xin cho các đối tượng của họ. Nhưng ưu tiên thế nào là việc rất khó giải quyết. Khi nhiều doanh nghiệp và nhân dân đóng góp, không lẽ tất cả sẽ được ưu tiên?

Một cư dân trong khu đô thị được chủ đầu tư quan tâm xin ưu tiên chắc sẽ không thực sự cần ưu tiên bằng những người công nhân ở trong các khu công nghiệp, nhà máy. Cho nên, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến lượt mình, như bao nhiêu người khác.

Chúng ta đóng góp tiền mua vắc-xin, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp xã hội hoá tham gia mua vắc-xin, không có nghĩa là chúng ta sẽ có vắc-xin nhanh hơn. Tất cả phụ thuộc vào nguồn cung.

Hiện, có rất ít công ty dược có năng lực sản xuất vắc-xin trên thế giới. Các công ty này cũng chỉ có ở vài nước. Và nguồn cung ấy vẫn đang không kịp sản xuất cho nhu cầu của tất cả các quốc gia.

Vậy thì, chúng ta đóng góp cho Quỹ Vắc-xin quốc gia để làm gì?

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến chúng ta cần mua khoảng 150 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm chủng cho khoảng 75 triệu người dân (70% dân số, tỷ lệ để đạt miễn dịch cộng đồng- PV) với tổng kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng.

Nhiều người nói số tiền này chẳng là gì so với ngân sách chi quốc gia, nhưng chắc chắn nó cũng không hề nhỏ.

Sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp và người dân sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, vốn đang phải oằn mình chi trả cho cuộc chiến chống SAR-CoV-2, chi cho hệ thống hạ tầng và lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống cho các bệnh nhân lây nhiễm.

Sự đóng góp của chúng ta là động lực để Chính phủ, Bộ Y tế và các đơn vị được phép đàm phán, nhập khẩu vắc-xin tự tin, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có được nguồn dược phẩm quý giá này cho toàn dân Việt Nam.

Các cơ hội đó có thể là các nguồn nhập khẩu đáng tin cậy, cơ hội mua bản quyền sản xuất, hay là đầu tư cho các loại vắc-xin do Việt Nam phát triển.

Trong khi chờ đợi, tôi sẽ hết sức cẩn trọng bảo vệ chính mình bằng các biện pháp 5K, và vẫn miệt mài lao động, cố gắng không bị hụt hơi trước khi vắc-xin đến.

Nếu bạn cũng nghĩ như tôi, hãy đóng góp cho Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 theo khả năng của mình.

Lê Quốc Vinh

Đóng góp Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 qua tin nhắn theo cú pháp: Covid NK gửi 1408. Trong đó, N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K thể hiện đơn vị nghìn đồng. Mỗi tin nhắn được gửi đi, người nhắn đã đóng góp số tiền 1.000 đồng nhân N lần. Chi tiết liên hệ 19001530, nhánh 6 (1.000đ/p) hoặc truy cập http://1400.vn.

